Fora do Secret Story, Liliana descobre que o marido expôs a sua traição: «Não ficaste chateada com o Ricky?»

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Depois da intensidade vivida dentro da casa do Secret Story, Liliana Araújo foi confrontada com uma situação inesperada cá fora: a revelação pública de um episódio do seu passado amoroso.

Durante o Secret Story, Liliana já tinha assumido, numa dinâmica, que tinha traído. O que não sabia é que essa história já tinha sido tornada pública por Ricky, em entrevistas fora do reality. Na sua primeira entrevista após a saída, a ex-concorrente foi diretamente questionada: ficou chateada com a atitude do companheiro?

A resposta foi clara. Liliana garantiu que não houve qualquer conflito e que a relação está sólida: "Nada nos vai abalar", assegurou, explicando que ambos estão “muito bem resolvidos”.

A ex-concorrente fez ainda questão de contextualizar o episódio, revelando que aconteceu há vários anos, numa fase difícil da relação, quando ainda nem eram casados. Na altura, admite, o medo de perder Ricky foi real e foi isso que a levou a lutar pela relação.

Hoje, o cenário é bem diferente. Casados, com uma filha em comum e a viver na Suíça, os dois vivem uma fase estável e feliz, longe das polémicas do passado.

Temas: Secret Story Liliana Dois às 10 Ricky
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