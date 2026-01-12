Fora do «Secret Story», Liliana e Fábio prolongam compromisso de forma única

Dois dos concorrentes que mais deram que falar dentro do «Secret Story 9» continuam a viver a relação de forma intensa.

Fábio e Liliana deram mais um passo na relação ao decidirem eternizar o amor que os une com uma tatuagem simbólica. Os ex-concorrentes do «Secret Story» recorreram às redes sociais para mostrar o resultado final e explicar o verdadeiro significado por detrás da escolha.

O casal optou por tatuar as iniciais dos respetivos nomes e o número 244, um detalhe que rapidamente despertou a curiosidade dos fãs. Foi a própria Liliana quem esclareceu o significado através de um vídeo partilhado online.

“O 224 significa ‘two day’ [hoje], ‘two morrow’ [amanhã] e ‘four ever’ [para sempre]”, explicou a jovem, revelando que se trata de um jogo de palavras em inglês que representa Today, Tomorrow e Forever.

Na legenda da publicação, Liliana fez questão de sublinhar que a tatuagem vai muito além de um simples gesto romântico. “Eu e o Fábio não fizemos esta tatuagem por acaso. Fizemo-la por tudo o que vivemos dentro do jogo. Só nós sabemos o que sentimos, o que doeu, o que fortaleceu…”, começou por escrever.

A ex-concorrente reforçou ainda o compromisso entre os dois e a vontade de fazer a relação resultar fora da casa mais vigiada do País. “E é por isso que queremos fazer de tudo para dar certo. É muito mais do que uma tatuagem. É história, é coragem, é escolha, é amor”, concluiu, deixando também a assinatura de Fábio.

O gesto foi recebido com entusiasmo pelos seguidores, que rapidamente encheram a caixa de comentários com mensagens de apoio e carinho ao casal.