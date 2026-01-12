Fora do «Secret Story», Liliana e Fábio prolongam compromisso de forma única

  • Dois às 10
  • Hoje às 15:49

Dois dos concorrentes que mais deram que falar dentro do «Secret Story 9» continuam a viver a relação de forma intensa.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Fábio e Liliana deram mais um passo na relação ao decidirem eternizar o amor que os une com uma tatuagem simbólica. Os ex-concorrentes do «Secret Story» recorreram às redes sociais para mostrar o resultado final e explicar o verdadeiro significado por detrás da escolha.

O casal optou por tatuar as iniciais dos respetivos nomes e o número 244, um detalhe que rapidamente despertou a curiosidade dos fãs. Foi a própria Liliana quem esclareceu o significado através de um vídeo partilhado online.

“O 224 significa ‘two day’ [hoje], ‘two morrow’ [amanhã] e ‘four ever’ [para sempre]”, explicou a jovem, revelando que se trata de um jogo de palavras em inglês que representa Today, Tomorrow e Forever.

Na legenda da publicação, Liliana fez questão de sublinhar que a tatuagem vai muito além de um simples gesto romântico. “Eu e o Fábio não fizemos esta tatuagem por acaso. Fizemo-la por tudo o que vivemos dentro do jogo. Só nós sabemos o que sentimos, o que doeu, o que fortaleceu…”, começou por escrever.

A ex-concorrente reforçou ainda o compromisso entre os dois e a vontade de fazer a relação resultar fora da casa mais vigiada do País. “E é por isso que queremos fazer de tudo para dar certo. É muito mais do que uma tatuagem. É história, é coragem, é escolha, é amor”, concluiu, deixando também a assinatura de Fábio.

O gesto foi recebido com entusiasmo pelos seguidores, que rapidamente encheram a caixa de comentários com mensagens de apoio e carinho ao casal.

Temas: Secret Story Liliana Fabio Dois às 10

RELACIONADOS

Fora do Secret Story, Cristina Ferreira faz pedido a Liliana: «Era só isto que eu te queria dizer»

Liliana põe ponto final com Zé, mas acredita que o ex-noivo aceitaria reatar a relação: «Eu conheço-o»

Este foi o comentário de Liliana que mereceu ovação do público. E até Pedro Jorge reagiu

Fora do Estúdio

Antes de morrer, Maycon Douglas tinha definido três metas a alcançar em 2026

Hoje às 14:53

Renata Reis quebra silêncio após funeral de Maycon Douglas: «Para sempre»

Hoje às 11:15

Funeral de Maycon Douglas marcado pela dor e por coincidência arrepiante

Hoje às 09:30

Maria Botelho Moniz deixa recruta da «1.ª Companhia» em lágrimas: «Há uma frase que eu nunca me vou esquecer»

Hoje às 09:17

Este foi o comentário de Sara Santos que mereceu ovação do público. E até os colegas reagiram

Hoje às 08:51

Depois de três anos de 'dores de cabeça', Cristiano Ronaldo toma decisão inesperada

Ontem às 09:41

«Pode ter sido assassinado»: morte de Maycon Douglas é notícia na imprensa internacional

9 jan, 16:51
MAIS

Mais Vistos

Sobrinho de Kina tirou a própria vida. Recruta da «1.ª Companhia» conta que teve pressentimento dentro da Base

Hoje às 11:56

Adriano Silva Martins critica prestação de Kina na “1.ª Companhia”: “Não percebo esta Kina que vi durante estes dez dias”

Hoje às 10:00

Lavada em lágrimas, Kina revela que um familiar morreu enquanto estava na “1.ª Companhia”

Hoje às 11:56

“Teve um surto”. Kina expõe episódio noturno com Filipe Delgado na “1.ª Companhia”

Hoje às 11:46

Signos

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov 2025, 11:10

Receitas

30 ideias de jantares económicos para poupar no pós-Natal

8 jan, 09:00

Se tiver uma air fryer em casa, nunca mais deite fora as cascas das batatas

6 jan, 14:00

Refogado: nunca deite a cebola e o alho ao mesmo tempo

31 dez 2025, 16:00

Bacalhau com couves: é assim que Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira preparam a receita tradicional do Natal

22 dez 2025, 08:21

Fotos

A roupa nunca mais seca? Esta cobertura para estendal resolve o problema em três horas

Há 2h e 51min

Sigo na autoestrada a 120 km/h. Sou obrigado a encostar à direita? Eis o que diz a lei

Há 3h e 19min

Três funções num só aparelho: este limpa-estofos deixa sofás e carpetes impecáveis

Há 3h e 44min

Se tem um carro a gasóleo, nunca arranque sem seguir este passo

Há 3h e 49min