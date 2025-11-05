Lídia lança as cartas para a relação de Liliana e Fábio, mas é o «passado Zé» que surge na previsão

Lídia, antiga concorrente do «Secret Story» e taróloga, marcou presença no «Dois às 10» para lançar as cartas e fazer previsões sobre a relação de Liliana e Fábio, um dos casais mais falados da casa. Mas o que mais surpreendeu foi o nome que surgiu na leitura: Zé, o ex de Liliana.

Esta quinta-feira, o «Dois às 10» recebeu Lídia, ex-concorrente do «Secret Story», que regressou ao pequeno ecrã para mostrar a sua faceta de taróloga. No estúdio, ao lado de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, Lídia lançou as cartas para desvendar o futuro de Liliana e Fábio, casal que tem dado que falar dentro da casa mais vigiada do país.

Mas, segundo a leitura das cartas, há uma sombra que ainda paira sobre o coração de Liliana: “Não vejo amor puro, amor genuíno… Vejo uma dependência emocional. No entanto, cá fora têm chances de lutar e resultar, por isso”, começou por revelar Lídia.

Logo de seguida, a taróloga deixou no ar uma revelação que apanhou todos de surpresa: “Só que tenho a dizer que o passado vai assombrar a Liliana.”

Perante a curiosidade de Cristina Ferreira, que perguntou “vai assombrar como?”, Lídia explicou: “Não vejo aqui volta, mas vejo uma troca de mensagens. Não vai ser uma conversa, vão ser várias.”

E o “passado” tem nome — Zé, o ex-namorado de Liliana, que continua a ser uma presença marcante na vida da concorrente. “Não pode haver conversas ou energia com o Zé quando há uma continuidade com o Fábio”, alertou a taróloga, deixando no ar um aviso simbólico.

Ainda sobre o futuro da relação com Fábio, Lídia fez uma previsão otimista… mas com reservas: “Pelo Fábio, é casamento e filhos, mas… vai durar até ao final do programa e vai continuar fora. Se é por muito tempo? Não creio.”

Veja aqui: