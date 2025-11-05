Lídia lança as cartas para a relação de Liliana e Fábio, mas é o «passado Zé» que surge na previsão

  • Dois às 10
  • Há 3h e 35min

Lídia, antiga concorrente do «Secret Story» e taróloga, marcou presença no «Dois às 10» para lançar as cartas e fazer previsões sobre a relação de Liliana e Fábio, um dos casais mais falados da casa. Mas o que mais surpreendeu foi o nome que surgiu na leitura: Zé, o ex de Liliana.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Esta quinta-feira, o «Dois às 10» recebeu Lídia, ex-concorrente do «Secret Story», que regressou ao pequeno ecrã para mostrar a sua faceta de taróloga. No estúdio, ao lado de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, Lídia lançou as cartas para desvendar o futuro de Liliana e Fábio, casal que tem dado que falar dentro da casa mais vigiada do país.

Mas, segundo a leitura das cartas, há uma sombra que ainda paira sobre o coração de Liliana: “Não vejo amor puro, amor genuíno… Vejo uma dependência emocional. No entanto, cá fora têm chances de lutar e resultar, por isso”, começou por revelar Lídia.

Logo de seguida, a taróloga deixou no ar uma revelação que apanhou todos de surpresa: “Só que tenho a dizer que o passado vai assombrar a Liliana.”

Perante a curiosidade de Cristina Ferreira, que perguntou “vai assombrar como?”, Lídia explicou: “Não vejo aqui volta, mas vejo uma troca de mensagens. Não vai ser uma conversa, vão ser várias.”

E o “passado” tem nome — , o ex-namorado de Liliana, que continua a ser uma presença marcante na vida da concorrente. “Não pode haver conversas ou energia com o Zé quando há uma continuidade com o Fábio”, alertou a taróloga, deixando no ar um aviso simbólico.

Ainda sobre o futuro da relação com Fábio, Lídia fez uma previsão otimista… mas com reservas: “Pelo Fábio, é casamento e filhos, mas… vai durar até ao final do programa e vai continuar fora. Se é por muito tempo? Não creio.”

Veja aqui:

Temas: Secret Story Liliana Lidia Fabio

A Não Perder

Tempestade 'assusta' Cristina Ferreira: «Aprendi esta oração com a minha mãe e esta noite dei por mim a dizê-la»

Há 2h e 54min

Noite de tempestade causa estragos na casa de famoso apresentador: «Acordei com um estrondo brutal na casa de banho»

Hoje às 09:15

Secam em minutos e não precisam de ferro: estes lençóis da Amazon vendem-se aos milhares

Hoje às 08:00

Beber café depois do almoço pode ser altamente perigoso. E o alerta vem de um cardiologista

Ontem às 17:00

«Ela não quis saber...»: foi assim que Georgina Rodríguez reagiu ao pedido de casamento de Cristiano Ronaldo

Ontem às 16:50

Famosos da televisão portuguesa 'choram' morte: «Vais fazer falta»

Ontem às 16:34

Em dias de chuva, seque a roupa em apenas 5 minutos. E não vai precisar de máquina de secar

Ontem às 16:30
MAIS

Mais Vistos

Lídia faz previsão nas cartas para a final do Secret Story: «Vai ser surpreendente»

Há 3h e 55min

Um abraço especial. Viúva de Diogo Jota vive momento comovente em público

3 nov, 08:40

Mulher tenta matar filho bebé no hospital: «Colocou algodão no tubo por onde respirava»

Ontem às 12:16

Tempestade faz Cristina Ferreira reviver memória de infância: “Dei por mim a dizer a oração da minha mãe”

Hoje às 09:46

Signos

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Há algo que une todos os signos em novembro. E é o que muitos anseiam

31 out, 14:00

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de novembro

31 out, 11:05

Receitas

Não suja tachos para fazer este arroz de frango. Só precisa de um pirex

Ontem às 16:00

Faça maçã desidratada em casa na air fryer e evite comprar a 40€ por quilo no supermercado

2 nov, 09:00

Faça estes bolinhos de coco com ingredientes que já tem em casa

30 out, 16:30

É assim que se faz uma tortilha, segundo os chefs espanhóis

30 out, 15:00

Fora do Estúdio

Noite de tempestade causa estragos na casa de famoso apresentador: «Acordei com um estrondo brutal na casa de banho»

Hoje às 09:15

«Ela não quis saber...»: foi assim que Georgina Rodríguez reagiu ao pedido de casamento de Cristiano Ronaldo

Ontem às 16:50

Cristiano Ronaldo revela a coisa mais cara que comprou. E o valor é exorbitante

Ontem às 15:19

Menos de um mês depois de sair da televisão, Dina Aguiar já tem novo trabalho: «Onde fui sempre feliz»

Ontem às 14:47

Fotos

Tempestade 'assusta' Cristina Ferreira: «Aprendi esta oração com a minha mãe e esta noite dei por mim a dizê-la»

Há 2h e 54min

Lídia lança as cartas para a relação de Liliana e Fábio, mas é o «passado Zé» que surge na previsão

Há 3h e 35min

Noite de tempestade causa estragos na casa de famoso apresentador: «Acordei com um estrondo brutal na casa de banho»

Hoje às 09:15

Secam em minutos e não precisam de ferro: estes lençóis da Amazon vendem-se aos milhares

Hoje às 08:00