Liliana admite que enviou uma mensagem ao ex-noivo Zé: «Fui sincera com o Fábio»

  • Dois às 10
  • Hoje às 10:25

Liliana Oliveira e Fábio estiveram no programa da manhã da TVI para esclarecer os rumores que surgiram após o Secret Story 9, com Cristina Ferreira a abordar diretamente as notícias sobre um alegado contacto de Liliana com o ex-namorado.

Liliana Oliveira e Fábio, um dos casais mais mediáticos da ‘Casa dos Segredos 9’, estiveram esta quarta-feira no programa da manhã da TVI para uma conversa aberta com Cristina Ferreira. O objetivo foi esclarecer várias polémicas que surgiram após o final do reality show, sobretudo os rumores de que Liliana teria tentado encontrar-se com o ex-namorado, , sem o conhecimento do atual companheiro.

Sem contornar o assunto, Cristina Ferreira questionou diretamente Liliana sobre as notícias que davam conta do envio de uma mensagem com a intenção de marcar um encontro longe de Fábio.

A ex-concorrente começou por mostrar-se incomodada com as informações que têm circulado, mas explicou a sua posição, garantindo que nunca houve qualquer tentativa de traição. «Saem tantas notícias falsas que às vezes até me incomoda. Não, não falei com ele. Respondi à mensagem porque vou ser muito sincera, e fui sincera com o Fábio: eu acabei a minha relação de quatro anos na televisão, portanto, acaba por ser um pouco óbvio que eu tenha de ter uma conversa com essa pessoa», afirmou.

Liliana esclareceu ainda que a intenção foi apenas encerrar o passado de forma tranquila. «A partir do momento em que vi que ele já tinha seguido a vida dele, mandei mensagem a dizer ‘olha, se estiveres disponível…’, a mostrar que havia espaço para conversarmos. Do outro lado não houve tanta abertura, portanto, esse assunto já ficou encerrado», acrescentou.

Perante as explicações da namorada, Fábio fez questão de intervir para defender Liliana e desmontar a ideia de que tudo teria sido feito às escondidas. «Cristina, acho que, nesse aspeto, as pessoas viram o jogo para o lado que lhes dá mais jeito. As pessoas esquecem-se de que nós somos figuras públicas neste momento, temos advogados e agentes por trás que nos aconselham certas coisas. Depois de ela ter dito aquilo que disse na entrevista, foi-lhe aconselhado enviar a mensagem, mais nada», explicou.

A conversa terminou com o casal a reforçar a confiança mútua e a vontade de seguir em frente, afastando de vez os rumores que marcaram os últimos dias.

 

