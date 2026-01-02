Liliana ainda não tinha saído do «Secret Story» e já tinha uma mensagem de Zé. O conteúdo era tudo o que não esperava

Após ter alcançado o 3.º lugar no Secret Story 9, Liliana esteve no Dois às 10 para a primeira entrevista após a saída da casa, onde falou de forma aberta sobre o fim do noivado com Zé, a exposição mediática do ex-companheiro e as mensagens que recebeu depois da participação no reality show.

A prestação de Liliana ficou desde logo marcada pelo fim do noivado, anunciado pouco depois de entrar na casa, apesar de Zé a ter pedido em casamento na gala de estreia. Questionada sobre essa decisão, a ex-concorrente mostrou-se tranquila. «Segui mesmo aquilo que senti no momento. Se as coisas até não funcionarem com o Fábio, eu senti mesmo aquilo, foi verdadeiro», explicou, admitindo que não queria que tudo tivesse acontecido daquela forma. «Eu só pensava na minha família e na família dele», acrescentou.

Liliana revelou ainda ter ficado surpreendida com a projeção mediática alcançada pelo ex-noivo. «Jamais eu imaginava. Acreditei que pudesse ter algumas entrevistas, mas não este boom», confessou, assumindo que, perante esse impacto, hoje se sente «menos culpada». «Fico feliz por ele, por ter conseguido ultrapassar isso. Já percebi que seguiu o seu caminho», disse.

Sobre a possibilidade de falar com Zé, a resposta foi cautelosa. «É difícil responder a essa pergunta. Há um lado que eu acho que merece um pedido de desculpas, mas ao mesmo tempo já percebi que ele ultrapassou, que já está bem», afirmou.

Liliana comentou ainda as declarações feitas pelo ex-noivo após o programa, considerando que terão sido uma forma de proteção. A finalista revelou também que Zé lhe enviou mensagens enquanto ainda estava no jogo. «Ele mandou-me uma mensagem logo naquele dia, eram 20 horas da noite, eu ainda estava na casa. Disse-me para ter cuidado com aquilo que ia expor cá fora e para pensar nele», contou. Mais tarde, já depois da sua saída, recebeu uma nova mensagem: «Parabéns pelo 3.º lugar, muito sucesso, aproveita a vida cá fora».

Cristina Ferreira reagiu em direto, resumindo o conteúdo das mensagens. «No fundo, primeiro disse-te: “Vê lá o que dizes em relação a nós”. E depois vieram os parabéns», comentou. Liliana admitiu ter ficado confusa com o tom da abordagem. «Uma ameaça, entre aspas. Não lhe respondi nem tenho intenções de responder. Não percebi a mensagem», concluiu.

Uma conversa marcada pela franqueza, onde Liliana procurou explicar as suas decisões e encerrar um dos capítulos mais comentados desta edição do Secret Story.