Liliana põe ponto final com Zé, mas acredita que o ex-noivo aceitaria reatar a relação: «Eu conheço-o»

  • Dois às 10
  • Há 3h e 58min

Em entrevista a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, Liliana voltou a falar sobre a rutura com Zé.

Na sequência da entrevista intensa no Dois às 10, onde falou abertamente sobre as traições do passado, a conversa com Liliana Oliveira ganhou contornos ainda mais inesperados quando Cláudio Ramos decidiu abordar a relação com o ex-noivo, Zé.

Questionada sobre a disponibilidade emocional do antigo companheiro, a terceira classificada do Secret Story 9 mostrou uma confiança tranquila no conhecimento que tem de quem partilhou quatro anos da sua vida. Quando o apresentador perguntou se Zé aceitaria um reatamento, caso dependesse apenas da vontade dela, Liliana não hesitou.

«Sim, acho que sim. Eu conheço-o. Não é que eu queira, mas acho que, se dependesse só de mim, acho que sim», afirmou, deixando no ar a ideia de que, do lado de Zé, a porta poderá não estar totalmente fechada, apesar da exposição pública e polémica da rutura.

Liliana foi clara e fez questão de tranquilizar os fãs do novo casal. «Não, não. Eu estou muito decidida com aquilo que fiz e com aquilo que quero. Fui passando essa segurança ao Fábio e acho que ele percebe totalmente aquilo que eu quero com ele», garantiu.

Sobre o comportamento do ex-noivo fora da casa — marcado por entrevistas polémicas e mensagens enviadas enquanto Liliana ainda estava no jogo — a jovem mostrou empatia e afastou a ideia de ressentimento. «Não digo rancor. Não esperava muitas das entrevistas e alguns comentários, ainda não consegui ver muita coisa, mas rancor é uma palavra muito forte», explicou.

Liliana reconheceu ainda a dor causada ao ex-companheiro. «Ele também ficou magoado com o que eu fiz e da maneira que o fiz», admitiu, deixando claro que a sua intenção passa agora por encerrar este capítulo de forma serena.

Uma conversa marcada pela franqueza, onde Liliana procurou esclarecer sentimentos, assumir decisões e colocar um ponto final num dos temas mais comentados desta edição do Secret Story.

Temas: Secret Story Liliana Ze Dois às 10 Cristina Ferreira

