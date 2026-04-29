Liliana regressa aos braços de Ricky, mas é a casa de luxo que impressiona

Cláudio Ramos agradece a quem o ajudou: «Estava sem trabalho e tu, sem saberes, foste a pessoa que...»

Depois de semanas intensas dentro da casa do Secret Story 10, Liliana Araújo regressou finalmente ao conforto do lar — e não perdeu tempo em partilhar esse momento especial com os seguidores.

Através das redes sociais, a ex-concorrente abriu as portas da sua casa, mostrando o regresso aos braços de Ricky e da filha e revelando um espaço que rapidamente chamou a atenção pela elegância e sofisticação. Entre detalhes modernos e um ambiente acolhedor, o “ninho” de Liliana mostra um estilo cuidado e cheio de personalidade.

A decoração aposta em linhas minimalistas, tons neutros e uma estética contemporânea, onde cada elemento parece pensado ao pormenor. Mas há um detalhe que não passou despercebido: uma imponente escadaria iluminada, que se destaca como uma das peças centrais da casa e reforça a sensação de luxo.

Depois da exposição e intensidade do reality show, este regresso a casa surge como um momento de reencontro com a tranquilidade — num espaço que reflete exatamente isso.