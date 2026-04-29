Liliana regressa aos braços de Ricky, mas é a casa de luxo que impressiona

  • Dois às 10
  • Há 2h e 32min
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Depois de semanas intensas dentro da casa do Secret Story 10, Liliana Araújo regressou finalmente ao conforto do lar — e não perdeu tempo em partilhar esse momento especial com os seguidores.

Através das redes sociais, a ex-concorrente abriu as portas da sua casa, mostrando o regresso aos braços de Ricky e da filha e revelando um espaço que rapidamente chamou a atenção pela elegância e sofisticação. Entre detalhes modernos e um ambiente acolhedor, o “ninho” de Liliana mostra um estilo cuidado e cheio de personalidade.

A decoração aposta em linhas minimalistas, tons neutros e uma estética contemporânea, onde cada elemento parece pensado ao pormenor. Mas há um detalhe que não passou despercebido: uma imponente escadaria iluminada, que se destaca como uma das peças centrais da casa e reforça a sensação de luxo.

Depois da exposição e intensidade do reality show, este regresso a casa surge como um momento de reencontro com a tranquilidade — num espaço que reflete exatamente isso.

 

Temas: Secret Story Liliana Ricky
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Depois do Secret Story, Liliana fica sem palavras com descoberta: «Ainda custa acreditar»

Fora do Estúdio

Ninguém diria que era ela: veja como era Jéssica antes da vida milionária com jogador de futebol

Ontem às 15:00

Depois do Secret Story, Liliana fica sem palavras com descoberta: «Ainda custa acreditar»

Ontem às 10:55

Eva e Ariana estão longe uma da outra, mas vivem o mesmo “drama”. E não tem nada a ver com Diogo

Ontem às 09:36

Ariana está dentro do Secret Story e nem imagina o que aconteceu cá fora. Equipa já emitiu comunicado

Ontem às 08:58

Diogo Afonso entrou no Secret Story depois de a família ganhar o Euromilhões: «Foi uma coisa muito boa, mas...»

27 abr, 15:17

Depois de ganhar 250 mil euros, Pedro Jorge regressa ao Secret Story. E há um pormenor no concorrente que poucos repararam

27 abr, 14:31

Está a dar que falar. Esta foi a reação de Marisa à entrada de Pedro Jorge no Secret Story - Desafio Final

27 abr, 09:31
MAIS

Mais Vistos

Jéssica confessa mudança na relação com Wilson Manafá depois do “Secret Story 10”

Ontem às 11:19

Jéssica recorda o primeiro encontro entre a filha e Wilson Manafá: “Foi um sinal”

Ontem às 11:26

Aos 83 anos, Feliciana ganhou 250 mil euros na TVI. Eis o que fez com o dinheiro

Ontem às 10:19

Wilson Manafá surpreende Jéssica em direto: “Não estava à espera”

Ontem às 11:22

Signos

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

31 mar, 12:26

Vem aí um amor? Estas são as previsões do signo de Ariana para o mês de abril

31 mar, 11:12

Horóscopo para abril. Previsões para Eva não deixam dúvidas: «As verdades vão ser ditas»

31 mar, 11:01

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de março

27 fev, 10:56

Receitas

Este plano de 30 jantares vai salvar a sua semana (e a carteira)

Ontem às 16:00

20 receitas para levar para a praia (e esquecer as sandes de vez)

24 abr, 15:00

5 pequenos-almoços que podem mudar a sua forma física até ao verão

23 abr, 15:00

Este strogonoff à moda de um Chef esconde um truque saudável e promete ser o novo favorito lá de casa

22 abr, 10:55

Fotos

À beira das lágrimas, Cristina Ferreira faz revelação a Ana: «Nunca o pude dizer»

Há 5 min

Liliana regressa aos braços de Ricky, mas é a casa de luxo que impressiona

Há 2h e 32min

Poucos sabem disto: esta ilha em Portugal ligou-se ao continente e criou um cenário de sonho

Ontem às 17:00

“Melhor que o Roomba”: este robô aspirador de 300€ agora custa menos de 100€

Ontem às 16:53