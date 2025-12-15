Mãe de Liliana surge pela primeira vez e quebra silêncio sobre Zé, ex-noivo da filha

O «Secret Story» está na reta final e na mais recente gala a mãe de Liliana surgiu em público pela primeira vez.

A gala deste domingo do “Secret Story – Casa dos Segredos” ficou marcada por um momento emotivo fora da casa. Numa noite em que Liliana está em risco de abandonar o reality show da TVI, a mãe da concorrente, Maria de Lurdes, marcou presença pela primeira vez numa gala, deixando um desabafo sentido em conversa com Cristina Ferreira.

Visivelmente emocionada, Maria de Lurdes começou por admitir que os últimos meses têm sido particularmente difíceis para a família: “Não tem sido muito fácil. Tem sido um bocado complicado. Mas ela está a jogar e não nos queremos meter.”

A mãe de Liliana confessou ainda que a prestação da filha acabou por surpreender quem a conhece melhor: “Não imaginámos nada disto, ela fez um jogo totalmente diferente do que disse que ia fazer.”

Um dos momentos mais marcantes da conversa surgiu quando Cristina Ferreira abordou a ausência de Zé, ex-noivo de Liliana, na casa. Maria de Lurdes não escondeu a tristeza: “Fiquei muito triste quando o Zé não entrou. Se ele estivesse com ela, teria ficado mais descansada. Preferia que estivesse com ela, porque era um apoio.”

Apesar das diferenças e das conversas que ainda terão pela frente, a mãe deixou claro que o amor e o apoio à filha são incondicionais: “Vamos ter muito para conversar ainda. Se ela estiver feliz, também estarei. Apoio não lhe faltará.”

No final, Maria de Lurdes fez questão de deixar um recado forte e orgulhoso, numa defesa clara da sua identidade e das suas origens: “Os feirantes são trabalhadores dignos. E tenho muito orgulho em ser feirante.”

Um momento de verdade e emoção que tocou os espectadores e mostrou o lado mais humano por detrás do jogo, numa noite decisiva para Liliana dentro da casa mais vigiada do país.