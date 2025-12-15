Mãe de Liliana surge pela primeira vez e quebra silêncio sobre Zé, ex-noivo da filha

  • Dois às 10
  • Há 1h e 28min

O «Secret Story» está na reta final e na mais recente gala a mãe de Liliana surgiu em público pela primeira vez.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

A gala deste domingo do “Secret Story – Casa dos Segredos” ficou marcada por um momento emotivo fora da casa. Numa noite em que Liliana está em risco de abandonar o reality show da TVI, a mãe da concorrente, Maria de Lurdes, marcou presença pela primeira vez numa gala, deixando um desabafo sentido em conversa com Cristina Ferreira.

Visivelmente emocionada, Maria de Lurdes começou por admitir que os últimos meses têm sido particularmente difíceis para a família: “Não tem sido muito fácil. Tem sido um bocado complicado. Mas ela está a jogar e não nos queremos meter.”

A mãe de Liliana confessou ainda que a prestação da filha acabou por surpreender quem a conhece melhor: “Não imaginámos nada disto, ela fez um jogo totalmente diferente do que disse que ia fazer.”

Um dos momentos mais marcantes da conversa surgiu quando Cristina Ferreira abordou a ausência de , ex-noivo de Liliana, na casa. Maria de Lurdes não escondeu a tristeza: “Fiquei muito triste quando o Zé não entrou. Se ele estivesse com ela, teria ficado mais descansada. Preferia que estivesse com ela, porque era um apoio.”

Apesar das diferenças e das conversas que ainda terão pela frente, a mãe deixou claro que o amor e o apoio à filha são incondicionais: “Vamos ter muito para conversar ainda. Se ela estiver feliz, também estarei. Apoio não lhe faltará.”

No final, Maria de Lurdes fez questão de deixar um recado forte e orgulhoso, numa defesa clara da sua identidade e das suas origens: “Os feirantes são trabalhadores dignos. E tenho muito orgulho em ser feirante.”

Um momento de verdade e emoção que tocou os espectadores e mostrou o lado mais humano por detrás do jogo, numa noite decisiva para Liliana dentro da casa mais vigiada do país.

Temas: Secret Story Liliana Dois às 10

RELACIONADOS

Zé, ex-noivo de Liliana, vive dias de sonho ao lado de ex-concorrente do «Secret Story 9»

Lídia lança as cartas para a relação de Liliana e Fábio, mas é o «passado Zé» que surge na previsão

«Pior coisa que me fez desde que entrou». Zé incrédulo com atitude recente de Liliana (e não tem a ver com Fábio)

Fora do Estúdio

Não é para todos: Maria Botelho Moniz revela coragem única dentro do mundo do noivo

Há 14 min

Alexandre procura as filhas que lhe foram retiradas há mais de 20 anos: «Venham ver o pai antes que eu morra»

Há 25 min

«Tenho andado a mentir este tempo todo»: Alexandre faz descoberta sobre a filha em plena televisão

Há 42 min

A mensagem da irmã de Fábio para Liliana que poucos esperavam ouvir

Há 1h e 14min

Antiga apresentadora da TVI chora morte do pai: «Foi tudo muito rápido»

Há 1h e 42min

Afinal, o que aconteceu entre Mariana e Zé nos Açores? Ex-concorrente do «Secret Story» já reagiu

Há 1h e 47min

Foto antiga mostra que filho de umas das apresentadoras mais acarinhadas de Portugal é a cópia do pai: «É igual»

Ontem às 10:07
MAIS

Mais Vistos

Mulher no Montijo manteve filho doente preso com trela à sanita durante 3 anos: «A polícia nunca viu nada igual»

10 dez, 12:18

António Dionísio recorda como a mãe soube da tragédia em Alvalade que o vitimou: “Quando acendeu a televisão, a primeira imagem que vê é a minha”

12 dez, 11:43

Nos dois primeiros meses de vida, Daniel não chorava. Pais estranharam e o pior veio a seguir

12 dez, 11:55

Sónia Jesus e Vitó: A paz depois da tempestade e uma grande novidade

23 jul, 10:33

Signos

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov, 11:10

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de dezembro

28 nov, 10:59

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Receitas

Não vai acreditar como este bolo de bolacha é fácil de fazer

12 dez, 15:00

Aprendemos um truque para desenformar bolos e agora só fazemos assim

10 dez, 16:00

Quer deixar o frango no forno suculento? É assim que um dos melhores Chefs do mundo faz

10 dez, 15:49

Há um segredo no Polvo à Lagareiro. Experimentámos e nunca mais o fizemos de outra forma

9 dez, 16:00

Fotos

Não é para todos: Maria Botelho Moniz revela coragem única dentro do mundo do noivo

Há 14 min

Alexandre procura as filhas que lhe foram retiradas há mais de 20 anos: «Venham ver o pai antes que eu morra»

Há 25 min

«Tenho andado a mentir este tempo todo»: Alexandre faz descoberta sobre a filha em plena televisão

Há 42 min

A mensagem da irmã de Fábio para Liliana que poucos esperavam ouvir

Há 1h e 14min