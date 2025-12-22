O comentário de Joana que valeu uma ovação do público no estúdio do «Secret Story»

A nona edição do «Secret Story» está na reta final e as emoções dentro e fora do jogo estão ao rubro.

Antes de ser revelado o nome do concorrente expulso da gala do ‘Secret Story – Casa dos Segredos 9’, entre Fábio, Inês e Pedro, Cristina Ferreira esteve à conversa com vários ex-concorrentes em estúdio, desafiando-os a partilhar quem gostariam de ver fora da casa.

Entre as diferentes opiniões, houve uma resposta que acabou por surpreender tudo e todos. Joana não hesitou em ser direta e começou por referir um nome que nem sequer estava nomeado. “Gostava que fosse a Liliana, mas ela não está nomeada, por isso Fábio”, afirmou, de forma espontânea.

A declaração gerou de imediato uma forte reação no estúdio. Parte do público respondeu com aplausos, mostrando concordância com a posição da ex-concorrente, enquanto o momento também ficou marcado pelo visível desagrado de Sandro, que não escondeu a sua discordância.

O episódio deu ainda mais intensidade à reta final da gala e mostrou que, mesmo fora da casa, as opiniões continuam divididas e os ânimos bem acesos entre os antigos participantes do reality show da TVI.

Temas: Secret Story Liliana Joana Dois às 10 Sandro

