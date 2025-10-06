O nome carinhoso pelo qual Zé tratava Liliana antes de a concorrente do «Secret Story» terminar o namoro

  • Hoje às 09:35

Antes do fim do namoro com Liliana, Zé tratava a ex-noiva de forma carinhosa — um diminutivo que usava com ternura e que manteve até nas palavras de despedida.

Antes de o noivado chegar ao fim em plena gala do Secret Story, tinha uma forma muito especial de se referir a Liliana: chamava-lhe “Liana”.

Era assim que a tratava nas redes sociais e nas declarações públicas, uma forma carinhosa e íntima de se dirigir à mulher com quem partilhou quatro anos de relação. No recente comunicado que fez após o término, Zé manteve essa designação afetiva, ao escrever:

“Nunca irei criticar a Liana, porque isso não faz parte de mim e porque a que guardo na minha memória é aquela com quem vivi, e nunca a Liliana do Secret Story.”

A escolha do diminutivo “Liana” tornou-se um símbolo da ligação que os unia — e da ternura que ainda transparece nas palavras do jovem, mesmo depois do fim da relação.

Veja ainda o momento da gala de ontem:

