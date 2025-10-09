O receio de Liliana concretizou-se. Eis a frase da concorrente na gala de estreia de que poucos se lembram

  • Dois às 10
  • Hoje às 09:23

Na gala de estreia do «Secret Story 9», Liliana deixou escapar uma frase que agora se concretizou. Ainda se lembra?

Na gala de estreia do «Secret Story 9», Liliana Oliveira partilhou um receio que hoje se verifica. No confessionário, a concorrente mostrou-se entusiasmada com a nova aventura, mas admitiu um receio que agora parece ter-se concretizado: «Quando for para aí para fora, nem boda nem homem», afirmou entre risos.

Cristina Ferreira, curiosa com a observação, questionou: «Acha que ele não vai aguentar a separação?» Liliana respondeu de forma descontraída, sem imaginar o que o futuro reservava: «Não sei… Eu só saio daqui a 31 de dezembro, por isso tem tempo de preparar tudo em condições», disse, referindo-se ao casamento que estava nos planos do casal.

Na altura, a concorrente falava ainda sobre o prémio final de 250 mil euros, que esperava usar para o casamento com Zé, o então noivo que a pediu em casamento na gala de estreia.

Contudo, o rumo da história mudou completamente quando Liliana se aproximou de Fábio, dentro da casa. A cumplicidade entre os dois foi crescendo e, com o passar dos dias, a concorrente acabou por colocar um ponto final no noivado com Zé, em direto, surpreendendo o público e os colegas.

Veja ainda a galeria com a revelação do segredo para os colegas de jogo.

Temas: Secret Story Liliana Dois às 10 Cristina Ferreira Fabio

