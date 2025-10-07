Pai de Fábio fala do 'romance' do filho com Liliana: «Estou habituado a vê-lo com outras raparigas. É mais uma»

  • Dois às 10
  • Hoje às 09:15

O pai de Fábio Pereira, concorrente do Secret Story, reagiu à proximidade do filho com Liliana Oliveira com humor e naturalidade, garantindo que a jovem será bem recebida pela família: “Vai ser respeitada como qualquer outra nora.”

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

O romance entre Fábio Pereira e Liliana Oliveira, concorrentes da nona edição do Secret Story – Casa dos Segredos, continua a dar que falar fora da casa mais vigiada do país.

Em reportagem transmitida nos programas dedicados ao reality show da TVI, o pai de Fábio reagiu ao envolvimento do filho com Liliana — que recentemente terminou o noivado com Zé em plena gala.

Com naturalidade e sentido de humor, Manuel, pai do concorrente, comentou: “Estou habituado a vê-lo com outras raparigas. Por isso, é mais uma para mim.”

O progenitor garantiu que o filho é mais brincalhão do que conquistador: “É mais gabarolas do que mulherengo. Mas que tem sorte, tem sorte.”

Apesar da leveza das palavras, Manuel fez questão de sublinhar que Liliana será bem recebida pela família, caso a relação avance: “Pode ter a certeza de que sim. Vai ser respeitada como qualquer outra nora.”

Também o irmão de Fábio, Filipe, demonstrou total apoio ao casal: “Ele apresentando-a e ela estando com ele, para mim, é família.”

Entre cumplicidade e orgulho, a família de Fábio mostrou-se tranquila com a nova relação do jovem dentro da casa, garantindo que, aconteça o que acontecer, o apoio será incondicional.

Temas: Secret Story Liliana Fabio

RELACIONADOS

Sandro, o 'padrinho' de Liliana e Fábio, sobre fim do namoro da concorrente com Zé: «Batalhei muito para terminar a relação»

Cristina Ferreira revela atitude de Liliana que passou despercebida durante a gala do «Secret Story»

Fora do Estúdio

TikToker de 23 anos morre em plena transmissão ao vivo. Caiu de uma altitude de 900 metros

Hoje às 15:30

Antiga apresentadora da TVI volta às origens e mostra-se a vender na feira com o namorado: «Só me sentei para comer»

Hoje às 08:54

Mãe assiste à morte dos três filhos em acidente violento e sobrevive. Tragédia emociona muitos

Ontem às 17:00

Conheça a namorada de Sandro. Jovem de 22 anos declara-se ao concorrente de 44: «Encontrei um confidente»

Ontem às 15:29

Sandro e a namorada têm 22 anos de diferença: «Não estou com o Sandro porque preciso de um homem mais velho»

Ontem às 15:04

O nome carinhoso pelo qual Zé tratava Liliana antes de a concorrente do «Secret Story» terminar o namoro

Ontem às 09:35

A pergunta de Cristina Ferreira que Liliana não conseguiu responder

Ontem às 09:03
MAIS

Mais Vistos

Em lágrimas, Bruno fala sobre a demência da mulher aos 45 anos: «Todos os dias a vida me rouba um bocado dela»

Ontem às 12:21

Em direto, Cristina Ferreira apanha Liliana e Fábio na cama: «Isto é um beijo?»

Hoje às 12:59

Cristina Ferreira reage ao último comunicado de Zé: «Ele não viveu o que a Liliana viveu»

Ontem às 10:30

Cristina Ferreira reage a comentários acerca do fim do noivado de Liliana e Zé: «Incomoda-me»

Ontem às 10:03

Signos

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

29 set, 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

29 set, 11:04

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Receitas

É possível fazer pastéis de nata na air fryer? Sim. E é muito fácil

5 out, 09:00

O fígado pode dificultar a perda de peso. Mas estas três bebidas resolvem o problema

3 out, 16:00

Estas três marinadas para frango mudaram por completo as nossas refeições

1 out, 16:30

Três maneiras de dar uso às sobras de frango

1 out, 15:30

Fotos

Elimine este alimento e veja a sua barriga mudar, garante Cristina Ferreira

Há 3h e 13min

Só isto é suficiente para remover o calcário da sanita, afirma especialista

Há 3h e 43min

Lavar ou não o frango antes de cozinhar: engenheira alimentar explica o que é mais seguro

Há 3h e 55min

Estas 8 peças de roupa podem fazê-la parecer dez anos mais velha, dizem especialistas

Hoje às 16:00