Pai de Fábio fala do 'romance' do filho com Liliana: «Estou habituado a vê-lo com outras raparigas. É mais uma»

O pai de Fábio Pereira, concorrente do Secret Story, reagiu à proximidade do filho com Liliana Oliveira com humor e naturalidade, garantindo que a jovem será bem recebida pela família: “Vai ser respeitada como qualquer outra nora.”

O romance entre Fábio Pereira e Liliana Oliveira, concorrentes da nona edição do Secret Story – Casa dos Segredos, continua a dar que falar fora da casa mais vigiada do país.

Em reportagem transmitida nos programas dedicados ao reality show da TVI, o pai de Fábio reagiu ao envolvimento do filho com Liliana — que recentemente terminou o noivado com Zé em plena gala.

Com naturalidade e sentido de humor, Manuel, pai do concorrente, comentou: “Estou habituado a vê-lo com outras raparigas. Por isso, é mais uma para mim.”

O progenitor garantiu que o filho é mais brincalhão do que conquistador: “É mais gabarolas do que mulherengo. Mas que tem sorte, tem sorte.”

Apesar da leveza das palavras, Manuel fez questão de sublinhar que Liliana será bem recebida pela família, caso a relação avance: “Pode ter a certeza de que sim. Vai ser respeitada como qualquer outra nora.”

Também o irmão de Fábio, Filipe, demonstrou total apoio ao casal: “Ele apresentando-a e ela estando com ele, para mim, é família.”

Entre cumplicidade e orgulho, a família de Fábio mostrou-se tranquila com a nova relação do jovem dentro da casa, garantindo que, aconteça o que acontecer, o apoio será incondicional.