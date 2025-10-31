«Pior coisa que me fez desde que entrou». Zé incrédulo com atitude recente de Liliana (e não tem a ver com Fábio)

  Dois às 10
  Hoje às 08:51

O quase concorrente do “Secret Story”, Zé, tem estado particularmente ativo na rede social X (antigo Twitter), onde responde a comentários e partilha reações sobre os acontecimentos mais recentes da casa mais vigiada do país. A sua última resposta está a dar que falar entre os fãs do programa.

Na rede social X, tem interagido com os seguidores e comentado algumas das publicações relacionadas com a participação de Liliana, com quem ficou noivo antes da concorrente entrar dentro da casa do “Secret Story” e e apaixonar-se por Fábio.

Um dos comentários deixados por um fã rapidamente se destacou: “Isto é irreal. A Liliana dizia maravilhas do Zé, vivia com ele... e agora o homem é tudo de mau? Ela esqueceu que ia entrar no programa com ele?? #sstvi”

A resposta de Zé não tardou e deixou muitos surpreendidos pela sinceridade: “É capaz de ser a pior coisa que me fez desde que entrou naquela casa.”

A publicação não passou despercebida aos seguidores do reality show, que reagiram com centenas de gostos e partilhas, dividindo opiniões sobre o comportamento de ambos.

Recentemente, Zé esteve no Dois às 10 e deixou claro que dificilmente volta para os braços da ex.

