Próximos de Zé, Dylan e Rui acreditam que Liliana vai ficar em 'choque' quando sair: «Não está à espera, de todo»

Depois da desilusão em direto, Zé conquistou o público e virou fenómeno. Dylan e Rui acreditam que Liliana não contava com este desfecho.

Zé esteve a um passo de entrar na casa do Secret Story, mas acabou por viver uma história ainda mais intensa cá fora. Na gala de estreia do reality show da TVI, ficou noivo em direto, viu Liliana entrar no jogo… e acabou por assistir, à distância, a uma reviravolta que ninguém antecipava.

O que Zé não esperava era tornar-se um verdadeiro fenómeno nacional depois de Liliana ter decidido terminar a relação para viver um envolvimento amoroso com Fábio, também concorrente do programa. A exposição mediática, a empatia do público e a forma como lidou com a situação colocaram-no rapidamente no centro das atenções.

Fora da casa, Zé tem sido alvo de enorme curiosidade e carinho por parte do público, ao ponto de já marcar presença em festas e discotecas um pouco por todo o país. Um crescimento inesperado, que surpreendeu até quem lhe era mais próximo — incluindo antigos concorrentes como Dylan e Rui, com quem mantém uma relação cada vez mais próxima.

Segundo os dois, não há dúvidas de que Liliana não está à espera do impacto que Zé tem cá fora: «Ela não está à espera, de todo».

Dylan e Rui acreditam ainda que uma conversa entre Zé e Liliana é inevitável — e necessária. «Acho que deve haver, até porque a Liliana deve algum tipo de justificação e também tentar perceber como ele passou a situação cá fora», explicam, sublinhando que, apesar de Zé mostrar força, o processo não foi fácil. «Ele não está mal, mas passou por momentos difíceis», acrescentam.

Entre desilusões, superação e uma fama inesperada, Zé acabou por viver fora da casa uma história tão intensa quanto as que se desenrolam lá dentro — e que continua a dar que falar.