Sandro, o 'padrinho' de Liliana e Fábio, sobre fim do namoro da concorrente com Zé: «Batalhei muito para terminar a relação»

Liliana termina noivado com Zé e agarra-se a Fábio. As imagens mais marcantes da noite

Sandro, o último concorrente expulso do Secret Story 9, marcou presença no programa Dois às 10 e falou abertamente sobre a relação entre Liliana e Fábio — um dos temas mais comentados da casa. Apelidado pelos colegas e pelos fãs como o “padrinho” do novo casal, Sandro revelou que acompanhou de perto as dúvidas e o turbilhão de emoções vividas por Liliana, que acabou por pôr fim a uma relação de quatro anos com Zé, o noivo que ficou cá fora.

«Eu percebia as dúvidas dela. Sentia que estava confusa com a relação», começou por contar. «Eu nunca a julguei e sempre lhe disse: fazes o que sentires. Fui eu que batalhei ali muito para ela terminar a relação», admitiu o ex-concorrente.

Para Sandro, a jovem apenas seguiu o coração. «Não tens de estar presa a nada. Tens 22 anos, não sabes se é amor para a vida», recordou ter-lhe dito dentro da casa.

Com estas declarações, o ex-concorrente mostrou-se solidário com Liliana e reforçou que, apesar das críticas, o mais importante é cada um viver o que sente — sem medo de mudar de rumo.