Secret Story: Esta foi a pergunta de Liliana que a mãe preferiu não responder

  • Dois às 10
  • Há 27 min

A gala do «Secret Story» que ditou a expulsão de Fábio foi marcada por muitas emoções.

A emoção tomou conta de Liliana Oliveira na gala da “Casa dos Segredos 9” deste domingo, dia 21 de dezembro. Depois de mais de três meses sem qualquer contacto com a família, a psicóloga reencontrou finalmente a mãe, Lurdes Oliveira, num momento intenso e carregado de sentimentos.

Visivelmente fragilizada, Liliana não conteve as lágrimas e acabou por pedir desculpa repetidas vezes, numa reação que surpreendeu todos os presentes. “Desculpa por alguma coisa que fiz. Desculpa ter-te desiludido”, disse, enquanto abraçava a mãe com força.

Também emocionada, Lurdes não respondeu de imediato às palavras da filha, optando por adiar a conversa. “A gente depois conversa lá fora. Depois falamos. Agora aqui não vamos falar mais nada”, afirmou, enquanto Liliana insistia, pedindo-lhe uma resposta. Apesar da insistência, a mãe manteve-se em silêncio sobre o assunto.

Ainda assim, Lurdes fez questão de deixar claro que o apoio à filha é total. Antes de se despedirem, deixou-lhe um conselho simples, mas carregado de significado para o jogo que ainda tem pela frente: “Diverte-te! É o que eu quero, que te divirtas”.

A empresária aproveitou ainda para tranquilizar Liliana, garantindo que o marido e a irmã, Francisca, estavam a acompanhar tudo de fora e a torcer por ela.

 

