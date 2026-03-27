Secret Story. Liliana não descarta Eva de culpa: «Não me interpretem mal»

  • Dois às 10
  • Há 2h e 45min

A manhã desta sexta-feira ficou marcada pela presença de Liliana Oliveira no programa “Dois às 10”, onde a ex-concorrente do “Secret Story 9” não fugiu ao tema mais polémico do momento: o triângulo entre Diogo, Eva e Ariana.

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À conversa com Cláudio Ramos, Liliana começou por afastar comparações com a sua própria experiência dentro da casa. “Acredito que possam querer comparar, mas é uma situação diferente. Eu entrei e fui pedida em casamento. Não planeei nenhum tipo de jogo, como o Diogo já referiu”, esclareceu, deixando claro que vê diferenças entre os dois casos.

Sem rodeios, apontou também falhas na postura do concorrente: “Fui honesta e sincera comigo, que acho que é algo que com o Diogo não está. Ele foi arrastando a situação e não foi sincero nem com a Eva, nem com ele próprio”.

A ex-concorrente destacou ainda a atitude dos atuais participantes, sublinhando uma diferença significativa em relação à sua edição. “Até admiro a empatia das pessoas na casa, porque tentam colocar-se no lugar do outro. Na minha não era assim, era mais fácil julgar”, recordou.

Já sobre a reação do público, Liliana foi direta ao apontar uma desigualdade nas críticas: “Estão a atacar mais a Ariana do que o Diogo, quando ele é o principal responsável”. Uma visão que levanta novamente o debate sobre o julgamento diferente entre homens e mulheres neste tipo de situações. Apesar da empatia que sente por Eva, não deixou de atribuir alguma responsabilidade à concorrente: “Custa-me ver o que ela está a passar, mas também acho que tem um bocadinho de culpa porque aceitou e combinou”.

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No final, reforçou essa ideia: “Ela permitiu o jogo. Tudo o que foi feito, por amor ou apego, acabou por deixar que a situação chegasse a este ponto”.

 

Temas: Secret Story Liliana Eva Dois às 10 Diogo
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