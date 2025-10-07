Solidária com Zé, Daniela Santos 'arrasa' Liliana: «Queria que ela tivesse uma lição»

Liliana termina noivado com Zé e agarra-se a Fábio. As imagens mais marcantes da noite

Daniela Santos esteve no programa Dois às 10 para falar da sua nova escola de dança, mas acabou por comentar a aproximação entre Liliana e Fábio no Secret Story 9. A bailarina mostrou-se solidária com Zé e deixou críticas à concorrente: “Tu não metes em causa um noivado 24 ou 48 horas depois.”

A propósito da inauguração da sua nova escola de dança, a DS Dance, Daniela Santos esteve no programa Dois às 10 desta terça-feira, 7 de outubro, à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos.

Durante a entrevista, a bailarina — conhecida do público por ter participado em vários reality shows da TVI — foi desafiada a comentar a nona edição do Secret Story, nomeadamente a aproximação entre Liliana Oliveira e Fábio Pereira, que levou à rutura do noivado de Liliana com Zé Pedro, em plena gala.

Sem rodeios, Daniela partilhou a sua opinião e mostrou-se crítica em relação à concorrente:

“Gostava que o Fábio fosse o expulso do próximo domingo. Não por ele, mas porque eu sou apologista de ‘quem tudo quer, tudo perde’. Gostava de ver a Liliana sem ele lá dentro depois disto. Eu sou solidária com o Zé — quer dizer, quase o país inteiro é. Eu estive lá dentro três vezes, percebo a intensidade, mas… tu não metes em causa um noivado 24 ou 48 horas depois”, afirmou.

Após ouvir Cristina Ferreira, que relembrou as palavras de um psiquiatra sobre a complexidade das relações e emoções em contexto de reality show, Daniela reforçou o seu ponto de vista:

“Isto é um programa de televisão que está a ser visto por um país inteiro. Tens uma relação de quatro anos e, 24 ou 48 horas depois, não tens problema em fazer coisas que sabes que a outra pessoa está a ver!? Já é errado fazê-lo, mas saber que a outra pessoa está a ver cá fora… Não consigo.”

No final da conversa, a bailarina explicou o motivo por que gostaria de ver Fábio sair da casa:

“Na verdade, eu queria que ela tivesse uma lição, porque não acho correto o que ela tem feito.”

Com opiniões fortes e um discurso ponderado, Daniela Santos mostrou-se solidária com Zé e destacou o impacto emocional que estas situações podem ter fora do jogo, sobretudo quando se vive o amor sob o olhar de todo um país.