Susana Dias Ramos implacável com relação de Liliana e Zé: «Isto aqui não é amor. É outra coisa»

Liliana e Zé: Uma história de amor em imagens (quando ainda não havia Fábio no meio)

O triângulo amoroso entre Liliana, Zé e Fábio continua a dar que falar no Secret Story, e foi Susana Dias Ramos quem deixou uma das reações mais fortes.

O triângulo amoroso entre Zé, Liliana e Fábio continua a ser um dos assuntos mais comentados da 9.ª edição do Secret Story. A concorrente entrou na Casa com o segredo “fui pedida em casamento na gala de estreia”, mas rapidamente se deixou envolver pela cumplicidade com Fábio, deixando o noivo, Zé, em sofrimento cá fora.

Na última gala, o momento em que Liliana recebeu uma carta do noivo e prometeu mudar de atitude emocionou os espectadores. Porém, a promessa não durou muito: a jovem acabou a noite ainda mais próxima de Fábio.

Flávio Furtado, comentador residente das galas, esteve com Zé no último domingo e fez questão de deixar-lhe uma mensagem pública de encorajamento: «Este é o Zé. Um homem que vimos sofrer por amar. Que está a sofrer porque ama. Dividido entre o coração e a razão… Mas no fim, o amor vence sempre. E a vida trata de pôr tudo no lugar certo.»

O noivo reagiu agradecido: «Sofrer, seja pela razão que for, torna-se mais fácil com pessoas como o Flávio ao lado. Mais uma vez, muito obrigado!»

A reação de Susana Dias Ramos

Mas foi o comentário de Susana Dias Ramos que mais deu que falar. A psicóloga e comentadora, que não integra esta edição, fez questão de deixar a sua opinião direta sobre a relação em causa: «Não… o amor até atrapalha na maior parte das vezes. (…) «Isto aqui não é amor. É outra coisa. O único amor que lhe deve importar neste momento é o próprio. O outro não existe e está sujeito a uma profunda exploração da imagem do traído e da traidora.»

Visivelmente indignada, a comentadora concluiu com ironia: «Graças a Deus que não estou a comentar esta edição! Já me tinha saltado uma veia.»

A intervenção de Susana Dias Ramos deixou bem clara a sua visão sobre o caso que tem dividido opiniões entre os seguidores do programa.