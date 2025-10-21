Vera revela como Liliana reagiu à camisola do ex-noivo Zé

  • Dois às 10
  • Há 2h e 29min

No «Dois às 10», Vera falou de um momento que está a dar que falar nas redes sociais: a camisola que Liliana recebeu dentro da casa do «Secret Story».

Ganhe bilhetes - Moreirense FC x FC Porto
Participe aqui

Longe do «Secret Story – Casa dos Segredos», José Andrade, conhecido como Zé, continua a dar que falar. Nos últimos dias, começaram a circular nas redes sociais rumores de que o ex-noivo de Liliana Oliveira teria voltado a enviar-lhe presentes enquanto esta permanece no jogo — o que deixou os fãs e os comentadores do reality show da TVI surpreendidos.

Perante a especulação, Zé recorreu à rede social X (antigo Twitter) para desmentir as informações. “Como é óbvio, não enviei nada para a Liliana. A última vez em que enviaram algo meu foi uma sweat no final da primeira semana de programa e nem foi com essa intenção. Tudo o que tem sido enviado para a Liliana não passa por mim”, esclareceu.

A polémica reacendeu-se, no entanto, durante a emissão do «Dois às 10» desta terça-feira, dia 21, quando Vera Cláudia, recentemente expulsa do jogo, abordou o tema. “A situação de domingo, de ela ter recebido uma camisola do ex-namorado com perfume, mexeu com a cabeça dela”, contou a ex-concorrente.

Perante esta revelação, Cláudio Ramos quis confirmar a informação: “Quem é que mandou a camisola com o perfume?” — ao que Cristina Ferreira e Vera responderam em uníssono: “O Zé”. O apresentador não escondeu o espanto e reagiu de forma espontânea: “No domingo? Ele está bom da cabeça?”

A troca de declarações deixou o público dividido e aumentou a curiosidade sobre o verdadeiro estado da relação entre José Andrade e Liliana Oliveira, mesmo após o fim do noivado.

Temas: Secret Story Liliana Vera

RELACIONADOS

A pergunta sobre Dylan que Vera demorou a responder. E o que disse está a surpreender muitos

Foi assim que Vera reagiu ao saber que Marisa e Pedro Jorge são um casal

Vera expõe conversa secreta com Inês: «Chegou a comentar comigo que ia pôr término à relação dela»

A Não Perder

«Gosto muito daquele homem»: Helena Sacadura Cabral reforça o que já tinha dito à mãe de Cláudio Ramos

Há 2h e 12min

É necessário vestir o meu cão em dias de chuva e frio?

Há 2h e 30min

A pergunta sobre Dylan que Vera demorou a responder. E o que disse está a surpreender muitos

Há 3h e 15min

Em tempo de chuva, visite este parque infantil coberto e gratuito em Lisboa

Há 3h e 30min

Foi assim que Vera reagiu ao saber que Marisa e Pedro Jorge são um casal

Há 3h e 55min

Descubra como manter a sapateira livre de maus cheiros

Hoje às 14:30

Vera expõe conversa secreta com Inês: «Chegou a comentar comigo que ia pôr término à relação dela»

Hoje às 13:11
MAIS

Mais Vistos

Vera revela o seu segredo. E este envolve alguém bem conhecido

Hoje às 12:00

Vera expõe atitude de Zé com Liliana e Cláudio Ramos reage: «Ele está bom da cabeça?»

Hoje às 11:56

Cláudio Ramos confronta Vera: «Se o Dylan estivesse aqui, tu pedias-lhe desculpa?»

Hoje às 11:27

Em lágrimas, Isabel Figueira desabafa: «Nem sempre fiz as coisas bem»

Hoje às 10:06

Signos

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

29 set, 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

29 set, 11:04

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Receitas

Espreite as receitas de bolo favoritas dos portugueses: do de chocolate ao de cenoura

Há 3h e 0min

Este bolo com cheiro a outono não leva açúcar. E fica delicioso

10 out, 14:45

É possível fazer pastéis de nata na air fryer? Sim. E é muito fácil

5 out, 09:00

O fígado pode dificultar a perda de peso. Mas estas três bebidas resolvem o problema

3 out, 16:00

Fora do Estúdio

Marie volta para os braços do namorado mais velho e toma atitude que está a dar que falar

Hoje às 09:38

Cláudio Ramos faz declaração após irmã ser encontrada: «Resta-nos saber o que aconteceu»

Ontem às 10:58

Secret Story: A primeira reação de Cristina Ferreira ao momento de alta tensão entre Vera e Dylan

Ontem às 08:50

Irmã de Cláudio Ramos está desaparecida há uma semana. Apresentador pede ajuda

19 out, 11:20

Fotos

«Gosto muito daquele homem»: Helena Sacadura Cabral reforça o que já tinha dito à mãe de Cláudio Ramos

Há 2h e 12min

Vera revela como Liliana reagiu à camisola do ex-noivo Zé

Há 2h e 29min

É necessário vestir o meu cão em dias de chuva e frio?

Há 2h e 30min

Espreite as receitas de bolo favoritas dos portugueses: do de chocolate ao de cenoura

Há 3h e 0min