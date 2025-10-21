Vera revela como Liliana reagiu à camisola do ex-noivo Zé

No «Dois às 10», Vera falou de um momento que está a dar que falar nas redes sociais: a camisola que Liliana recebeu dentro da casa do «Secret Story».

Longe do «Secret Story – Casa dos Segredos», José Andrade, conhecido como Zé, continua a dar que falar. Nos últimos dias, começaram a circular nas redes sociais rumores de que o ex-noivo de Liliana Oliveira teria voltado a enviar-lhe presentes enquanto esta permanece no jogo — o que deixou os fãs e os comentadores do reality show da TVI surpreendidos.

Perante a especulação, Zé recorreu à rede social X (antigo Twitter) para desmentir as informações. “Como é óbvio, não enviei nada para a Liliana. A última vez em que enviaram algo meu foi uma sweat no final da primeira semana de programa e nem foi com essa intenção. Tudo o que tem sido enviado para a Liliana não passa por mim”, esclareceu.

A polémica reacendeu-se, no entanto, durante a emissão do «Dois às 10» desta terça-feira, dia 21, quando Vera Cláudia, recentemente expulsa do jogo, abordou o tema. “A situação de domingo, de ela ter recebido uma camisola do ex-namorado com perfume, mexeu com a cabeça dela”, contou a ex-concorrente.

Perante esta revelação, Cláudio Ramos quis confirmar a informação: “Quem é que mandou a camisola com o perfume?” — ao que Cristina Ferreira e Vera responderam em uníssono: “O Zé”. O apresentador não escondeu o espanto e reagiu de forma espontânea: “No domingo? Ele está bom da cabeça?”

A troca de declarações deixou o público dividido e aumentou a curiosidade sobre o verdadeiro estado da relação entre José Andrade e Liliana Oliveira, mesmo após o fim do noivado.