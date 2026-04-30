Vestido milionário e helicóptero. Foi assim que Liliana e Ricky conseguiram dinheiro para o casamento de luxo

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As imagens inéditas do casting de Liliana Araújo continuam a dar que falar e há detalhes que não passaram despercebidos.

Antes mesmo de entrar na casa do Secret Story, a concorrente já tinha deixado claro que sempre sonhou com um casamento digno de conto de fadas. “Se é para casar, é para ser”, afirmou, sem hesitar.

Determinada a concretizar esse sonho, Liliana tomou uma decisão importante ao lado de Ricky: mudar-se para a Suíça para juntar dinheiro. Um passo exigente, que trouxe desafios — sobretudo numa fase inicial de adaptação. “Foi uma realidade diferente”, recordou, explicando como, mês após mês, foram construindo o casamento com que sempre sonhou: “Era um mês e conseguia o vestido, era outro mês conseguia o helicóptero e a avioneta, outro mês o vestido de 3500 euros.”

E o esforço valeu a pena. Nas imagens agora reveladas, é possível ver alguns desses momentos únicos, incluindo a chegada de helicóptero.

Temas: Secret Story Liliana Ricky
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