Vestido milionário e helicóptero. Foi assim que Liliana e Ricky conseguiram dinheiro para o casamento de luxo

Ariana está dentro do Secret Story e nem imagina o que aconteceu cá fora. Equipa já emitiu comunicado

As imagens inéditas do casting de Liliana Araújo continuam a dar que falar e há detalhes que não passaram despercebidos.

Antes mesmo de entrar na casa do Secret Story, a concorrente já tinha deixado claro que sempre sonhou com um casamento digno de conto de fadas. “Se é para casar, é para ser”, afirmou, sem hesitar.

Determinada a concretizar esse sonho, Liliana tomou uma decisão importante ao lado de Ricky: mudar-se para a Suíça para juntar dinheiro. Um passo exigente, que trouxe desafios — sobretudo numa fase inicial de adaptação. “Foi uma realidade diferente”, recordou, explicando como, mês após mês, foram construindo o casamento com que sempre sonhou: “Era um mês e conseguia o vestido, era outro mês conseguia o helicóptero e a avioneta, outro mês o vestido de 3500 euros.”

E o esforço valeu a pena. Nas imagens agora reveladas, é possível ver alguns desses momentos únicos, incluindo a chegada de helicóptero.