Zé emite comunicado e não esconde desilusão com Liliana: «Mostrou-me que essa pessoa jamais se pôs no meu lugar»

Foi durante a gala do Secret Story que Liliana rompeu o noivado com o namorado Zé. A reação do jovem já aconteceu através de um comunicado nas redes sociais.

Depois do fim inesperado do noivado com Liliana, na última gala do Secret Story, Zé decidiu quebrar o silêncio e partilhou um comunicado emocional nas redes sociais, no qual não escondeu a dor que sente, mas também a vontade de seguir em frente. “Senti que vos devia estas palavras: claro que tem sido dias difíceis e, como é óbvio, custa muito... Aos poucos vou aceitando e, de forma racional, consigo ‘ver de fora’, algo que ainda há duas semanas atrás considerava impossível”, escreveu o jovem, que pediu Liliana em casamento em direto na gala de estreia do programa da TVI.

Numa reflexão sentida sobre o término da relação de quatro anos, Zé revelou o quanto se sentiu injustiçado: "Ouvir inúmeras vezes o ‘não é justo para mim’ mostrou-me mais uma vez que essa pessoa jamais se pôs no meu lugar e, em circunstância alguma, foi justa para comigo”, desabafou.

Apesar da mágoa evidente, o ex-noivo manteve uma postura serena e de respeito: “Sou uma pessoa que ama, mas acima de tudo procuro receber amor, e será sempre esse o meu propósito. Nunca irei criticar a Liana, porque isso não faz parte de mim e porque a que guardo na minha memória é aquela com quem vivi, e nunca a Liliana do Secret Story.”

Zé aproveitou ainda para esclarecer rumores que têm circulado sobre alegadas declarações da família da concorrente: “Qualquer declaração que vejam da parte da família da Liliana será mentira. Os pais dela não falaram com ninguém, e assim permanecerão.”

O comunicado termina com um tom de esperança e promessa de renovação: “Em breve poderei mostrar-vos aquilo que sou, para que percebam que todo o apoio foi fundamental neste processo e que nada foi em vão. Muitos dizem que foi tudo combinado — antes fosse... Até já, Zé.”

