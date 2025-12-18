Zé, ex-noivo de Liliana, mostra como este ano o Natal é diferente: «A vida dá voltas»

José Andrade, mais conhecido como Zé, tem sido alvo de muita atenção pelos fãs do «Secret Story 9».

Ativo nas redes sociais, José Andrade, mais conhecido como Zé, continua a partilhar pequenos momentos do seu dia a dia com os seguidores. Desta vez, o ex-noivo de Liliana, atual concorrente do “Secret Story – Casa dos Segredos”, mostrou-se num cenário pouco habitual para esta altura do ano: um centro comercial.

No registo partilhado, Zé surge a tratar das compras de Natal com antecedência, algo que fez questão de sublinhar com humor na legenda:

“Eu a fazer compras de Natal antes do dia 23. A vida dá voltas.”

A publicação rapidamente chamou a atenção dos seguidores, que não deixaram passar em branco a referência bem-humorada, sobretudo numa altura em que o nome de Zé continua ligado à atual edição do reality show da TVI.