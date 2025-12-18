Zé, ex-noivo de Liliana, mostra como este ano o Natal é diferente: «A vida dá voltas»

  • Dois às 10
  • Há 3h e 30min

José Andrade, mais conhecido como Zé, tem sido alvo de muita atenção pelos fãs do «Secret Story 9».

Ativo nas redes sociais, José Andrade, mais conhecido como , continua a partilhar pequenos momentos do seu dia a dia com os seguidores. Desta vez, o ex-noivo de Liliana, atual concorrente do “Secret Story – Casa dos Segredos”, mostrou-se num cenário pouco habitual para esta altura do ano: um centro comercial.

No registo partilhado, Zé surge a tratar das compras de Natal com antecedência, algo que fez questão de sublinhar com humor na legenda:

“Eu a fazer compras de Natal antes do dia 23. A vida dá voltas.”

A publicação rapidamente chamou a atenção dos seguidores, que não deixaram passar em branco a referência bem-humorada, sobretudo numa altura em que o nome de Zé continua ligado à atual edição do reality show da TVI.

