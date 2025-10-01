Zé, noivo de Liliana, volta atrás na decisão e deixa nova mensagem

  • Dois às 10
  Hoje às 09:04

Depois de uma gala marcada pela emoção e pela incerteza quanto ao futuro da relação com Liliana Oliveira, Zé voltou atrás na decisão de se afastar e partilhou, nas redes sociais, uma mensagem de gratidão que tocou os seguidores.

Dois dias depois da gala de domingo, 28 de setembro, de Secret Story – Casa dos Segredos, Zé surpreendeu ao voltar atrás na decisão de se afastar das redes sociais e partilhou um desabafo cheio de gratidão.

O noivo de Liliana Oliveira escreveu: “Os tempos difíceis também nos oferecem motivos para agradecer. Obrigado a todos pelo apoio que me têm dado. Faz a diferença.”

A publicação surge depois de uma gala marcada pela intensidade e emoção. Recorde-se que, nesse dia, Zé entrou no cubo da Casa para surpreender a companheira de longa data com uma carta tocante, onde declarou que o amor e a família estavam acima de qualquer prémio em dinheiro.

Liliana, em lágrimas, pediu ao noivo que a esperasse e garantiu que iria afastar-se de Fábio, colega com quem tem demonstrado cumplicidade.

Cristina Ferreira não conteve a emoção em direto e elogiou a coragem de Zé: “Deixe-me dizer-lhe que acho que o Zé é um homem extraordinário. (…) Deve mesmo fazer o que o seu coração diz. Ninguém vive a sua vida, ninguém está no seu lugar.”

Apesar da dor visível, Zé decidiu não colocar um ponto final na relação e, no final da gala, afirmou que precisava de se afastar da exposição para se proteger da pressão. Porém, dois dias depois, regressou às redes sociais, agradecendo o carinho e apoio do público.

Uma mensagem curta, mas carregada de significado, que mostra que, mesmo em momentos turbulentos, a força do amor e da esperança pode falar mais alto.

Temas: Secret Story Liliana Ze Dois às 10

