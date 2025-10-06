Zé quebra o silêncio depois de Liliana terminar o namoro em direto: «Custa muito»

Depois do fim inesperado do noivado com Liliana, na última gala do Secret Story, Zé quebrou o silêncio e partilhou um desabafo sentido nas redes sociais. Entre a dor e a aceitação, o ex-concorrente mostra-se mais maduro e garante que esta experiência o tornou “um homem mais forte”.

O fim do noivado entre Zé e Liliana marcou a terceira gala de expulsão do Secret Story, emitida pela TVI no domingo, 5 de outubro.

Na mesma noite em que foi pedida em casamento na gala de estreia, Liliana surpreendeu o público ao decidir terminar a relação de quatro anos com o companheiro. Dentro da casa, a concorrente aproximou-se de Fábio, e não escondeu a ligação especial que nasceu entre ambos.

Após o momento difícil em direto, Zé recorreu às redes sociais para partilhar uma mensagem sincera e carregada de emoção. “Senti que vos devia estas palavras: claro que têm sido dias difíceis e como é óbvio custa muito... Aos poucos vou aceitando, e de forma racional consigo ‘ver de fora’, algo que ainda há duas semanas atrás considerava impossível”, começou por escrever.

O jovem admitiu estar a viver um processo de aceitação e reconheceu que esta experiência o transformou. “Independentemente do desfecho, já me considero hoje um homem mais forte e mais capaz, e sinto que tudo isto aconteceu por um bem maior.”

Numa reflexão sobre o fim da relação, Zé lamentou sentir que não foi compreendido: “Ouvir inúmeras vezes o ‘não é justo para mim’ mostrou-me mais uma vez que essa pessoa jamais se pôs no meu lugar e, em circunstância alguma, foi justa para comigo.”

Ainda assim, o ex-noivo fez questão de manter uma postura de respeito e carinho: “Sou uma pessoa que ama, mas acima de tudo procuro receber amor, e será sempre esse o meu propósito.

Nunca irei criticar a Liana, porque isso não faz parte de mim e porque a que guardo na minha memória é aquela com quem vivi, e nunca a Liliana do Secret Story.”

Zé aproveitou ainda para esclarecer rumores sobre alegadas declarações da família da concorrente: “Qualquer declaração que vejam da parte da família da Liliana será mentira. Os pais dela não falaram com ninguém, e assim permanecerão.”

O desabafo termina com uma nota de esperança: “Em breve poderei mostrar-vos aquilo que sou, para que percebam que todo o apoio foi fundamental neste processo e que nada foi em vão. (Muitos dizem que foi tudo combinado, antes fosse...) Até já, Zé.”

Veja ainda o momento da gala de ontem: