Como a vida mudou. Luís Nascimento recorda fama após vencer o Secret Story: «Não estava preparado»

O apresentador confessou que, quando o viu entrar na Casa dos Segredos, em 2013, nunca imaginou o sucesso que estava para chegar. "Quando tu entras no reality, eu pensei: 'Este vai entrar, vai ser uma dor de cabeça'. Nunca imaginámos que ganharias, muito menos dois. A tua vida muda completamente", recordou Cláudio Ramos.

"Muda", respondeu Luís. O vencedor de dois reality shows admitiu que entrou no programa sem qualquer preparação para a exposição mediática. "Nunca vi 'Big Brother', nem 'Casa dos Segredos'. Não estava nada preparado, perdi-me um bocado", confessou.

A fama acabou por ser o maior desafio. "Quando saí foi muito, muito complicado. Não estava preparado para a fama", admitiu, explicando que sempre teve dificuldade em lidar com o assédio do público.

Mais tarde regressou aos reality shows e acabou por fazer história ao tornar-se o primeiro português a vencer dois formatos. Apesar disso, garante que nunca se deslumbrou. "Deslumbramento zero. Mas provei a mim próprio que não tenho de ser inseguro e tenho de ser seguro daquilo que digo e daquilo que penso."

Hoje, Luís Nascimento dedica-se à venda de enchidos em feiras e garante que encontrou aí a sua verdadeira realização. "Quando experimentei a feira, senti-me realizado. Falar com as pessoas, que adoro, e trabalhar com um produto de que gosto."

Ainda assim, lamenta que muitas pessoas acreditem que, depois dos reality shows, deixou de precisar de trabalhar. "As pessoas pensam que participamos num reality e ficamos ricos, ou que a vida agora não se faz mais nada", concluiu.