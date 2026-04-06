Após ser expulsa do Secret Story, Luzia fica incrédula com revelação de Cristina Ferreira: «Isso não é verdade»

  • Dois às 10
  • Há 1h e 35min

A gala do “Secret Story” voltou a dar que falar — desta vez, por causa de um segredo inesperado que deixou a expulsa em choque.

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Após a sua expulsão, Luíza chegou ao estúdio e acabou por descobrir, através de Cristina Ferreira, o segredo de Norberto. E a reação foi imediata. “Não, não foi. Isso não é verdade”, atirou, incrédula, sem conseguir esconder o espanto.

Perante a insistência, a concorrente quis confirmar: “Mas foi operado mesmo?”. A resposta deixou ainda mais surpreendida: Norberto foi, de facto, submetido a uma cirurgia ao pénis — precisamente no dia do apagão.

O detalhe mais insólito acabou por tornar a história ainda mais impressionante. Durante a intervenção, a luz foi abaixo, mas isso não travou o procedimento. “Faltou a luz, mas ele disse: ‘Ligue o telemóvel e siga em frente’”, foi revelado.

Perante a explicação, Luíza acabou por fazer a ligação com algumas pistas que tinham sido dadas ao longo do jogo. “Meu Deus… mas já percebo as pistas das lanternas e bloco operatório”, reagiu.

Um momento inesperado, que arrancou reações no estúdio e rapidamente se tornou um dos mais comentados da noite.

Temas: Secret Story Luzia Cristina Ferreira Dois às 10
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