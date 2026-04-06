Após ser expulsa do Secret Story, Luzia vira-se para Hélder e cobra promessa

Luzia foi a primeira expulsa da gala do Secret Story e já fora do jogo conversou com Cristina Ferreira e com alguns ex-concorrentes.

A chegada de Luíza ao estúdio do “Secret Story” ficou marcada por um momento descontraído e cheio de provocações.Mal entrou, a ex-concorrente foi ‘apertada’ por Flávio Furtado, que não deixou passar em branco a proximidade que esta demonstrou dentro da casa com Hélder, entretanto já expulso.

“Então e o Hélder, vais querer conhecer melhor cá fora?”, questionou o comentador, em tom provocador. Luíza respondeu sem grandes certezas, mas com boa disposição: “Não sei, vamos ver… estás-me a dever um jantar”, atirou, dirigindo-se diretamente ao ex-colega.

Do outro lado, Hélder não fugiu ao desafio e reagiu com um sorriso, confirmando a promessa. O momento terminou com uma última ‘farpa’ de Flávio Furtado, que arrancou gargalhadas no estúdio: “Eu não sou de intrigas, mas não vai acontecer”.

Um momento leve, que contrastou com a tensão da gala e mostrou que, cá fora, o jogo pode ganhar novos contornos