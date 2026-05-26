Depois de sair da casa do Desafio Final, Luzia explica verdadeiros motivos da desistência

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A emissão especial do “Secret Story – Desafio Final”, conduzida por Cristina Ferreira na noite desta segunda-feira, ficou marcada por um momento inesperado: a desistência de Luzia da casa mais vigiada do país.

Depois da conclusão das nomeações iniciadas na gala de domingo, a concorrente anunciou a decisão de abandonar o reality show da TVI e explicou os motivos da saída. “Nas últimas duas semanas estive a ponderar ir para casa, porque, de facto, este ambiente de discórdia não é a minha praia. Esta semana é uma semana em que tenho alguns compromissos pessoais e a balança acaba por pesar mais e tive de tomar uma decisão”, começou por dizer.

Luzia revelou ainda que tentou aguentar-se no jogo nas semanas anteriores, mas que desta vez sentiu que já não conseguia continuar: “Tenho três situações pessoais e familiares e preciso de ir lá para fora”.

Apesar da emoção da despedida, a concorrente fez questão de garantir que sai tranquila: “Eu estou a chorar, porque estás a chorar, rapariga, que eu estou feliz. Por isso, desejo a todos, sem exceção, boa sorte e àqueles que ficam no meu coração. Até breve.”

Já em conversa com Cristina Ferreira, Luzia admitiu que a experiência acabou por não corresponder às expectativas e revelou que esta semana tinha datas muito importantes para viver junto da família. “Eu não vou estar a revelar, mas esta semana tenho três datas especiais e quero muito viver essas datas com os meus e ter aquele ânimo”, explicou.

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Cristina Ferreira, que nunca escondeu a sua posição contra desistências nos reality shows, acabou por deixar um reparo à concorrente: “Mas quando foste convidada não sabias que elas existiam?!”.

Luzia confirmou que já conhecia esses compromissos antes de entrar no programa, mas garantiu que acreditava que iria sentir-se mais feliz dentro da casa: “Sabia, mas uma coisa era se esta experiência me enchesse o coração e se eu estivesse feliz eu largava isso, colocava em stand-by, mas na balança não pesa assim tanto estar aqui”, assumiu

Temas: Secret Story Luzia Dois às 10 Desafio Final
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