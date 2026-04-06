Fora do «Secret Story», Luzia descobre informação e desfaz planos com Hélder: «Já não há jantar para ninguém»

Depois de ter sido a primeira expulsa na gala de domingo do “Secret Story 10”, Luzia esteve à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos no “Dois às 10” e acabou por revelar um detalhe inesperado sobre o ex-concorrente Hélder.

A cumplicidade entre os dois concorrentes não passou despercebida aos telespectadores, mas a contabilista de Ovar fez questão de afastar qualquer possibilidade de romance cá fora — e surpreendeu ao revelar que Hélder é comprometid "Podia fazer um strip ao Hélder, ainda bem que eu não o fiz… Ai, que horror, nem pensar. Ele está com a namorada aí bem servida. Tem, sim senhora, pois tem. Por isso já não há jantar com ninguém.”

Perante a revelação, Cláudio Ramos quis perceber se existia algum interesse mais profundo e questionou diretamente a ex-concorrente. Cristina Ferreira seguiu a mesma linha e tentou perceber se Hélder fazia o seu género. “Não é 100%, até lhe digo mais, Cristina, mas de parecer intelectualmente. Porque realmente ele tem uma capacidade, acima da média, de oratória, poder de comunicação, é inteligente e isso é que cativa.”

A jovem recordou ainda a primeira impressão que teve de Hélder: “O primeiro impacto que eu tive quando o vi, até fiquei com medo… parecia mesmo um mausão e eu pensei: ‘ai meu Deus, o que é isto?’.”

Apesar dos elogios, Luzia deixou claro que não sentiu a química necessária para que pudesse existir algo mais: “É giro, é jeitoso, não posso estar a dizer, mas não senti aquelas borboletas na barriga que sei que consigo sentir.”

Assim, fica desfeita qualquer expectativa dos fãs que torciam por um romance entre os dois — pelo menos fora da casa.