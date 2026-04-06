Fora do Secret Story, Luzia descobre o que Ricky contou sobre Liliana: «Não quero acreditar»

  • Dois às 10
  • Há 3h e 23min

Luzia marcou presença no programa “Dois às 10” e acabou por ser surpreendida com declarações polémicas feitas por Ricky após a sua saída do “Secret Story 10”.

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Durante a conversa sobre as relações dentro da casa, a ex-concorrente foi confrontada com o que o antigo participante revelou fora do reality show — e a reação foi imediata. “Foi mesmo o Ricky que disse isso?”, questionou, visivelmente incrédula, antes de atirar: “Não quero acreditar”.

Recorde-se que, em declarações à imprensa, Ricky falou sobre momentos difíceis vividos com Liliana fora da casa. O ex-concorrente revelou que o casal atravessou uma fase delicada a nível financeiro, chegando a viver “um ano com as finanças no limite” enquanto tentavam manter a vida na Suíça.

Ainda assim, foi o tema da relação que mais deu que falar. Ricky admitiu ter existido um “deslize”, depois de encontrar mensagens da companheira com outro homem no telemóvel. Apesar disso, garantiu que nunca houve traição física e que tudo foi ultrapassado: “Não chegou a vias de facto. Foi um deslize sim, estivemos mal, falámos, está tudo bem”, contou.

Declarações que estão a gerar polémica cá fora — e que, ao que tudo indica, também apanharam Luzia completamente de surpresa.

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