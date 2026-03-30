Manuel Luís Goucha fala do triângulo do Secret Story: «Há sempre uma Ariana»

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Manuel Luís Goucha voltou a dar que falar na emissão do “Funtástico” deste domingo, 29 de março, ao comentar o polémico triângulo do “Secret Story”.

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Durante uma conversa descontraída com um concorrente sobre o prémio, o apresentador não resistiu a fazer uma piada que rapidamente chamou a atenção: “É para os dois. A não ser que leve a amante… Então, há sempre uma Ariana na vida das pessoas”, atirou, numa clara referência à relação entre Diogo, Eva e Ariana. Em tom bem-humurado, Goucha acabou por dizer: “Que maldade, agora fui mau… Não é nada do jeito do Goucha”.

Mas o momento não ficou por aqui. O apresentador acabou por fazer uma reflexão mais pessoal sobre o tema e surpreendeu ao revelar um episódio da sua própria vida: “Isto ainda vai dar muito pano para mangas. E será que o Diogo vai tentar voltar para a Eva e a Eva vai deixar?”, questionou.

Foi então que deixou uma confissão inesperada: “Quando as mulheres — e homens — são dependentes emocionalmente… Eu já fui Eva há 33 anos. E fiz psicanálise”.

Uma intervenção que misturou humor, atualidade e um toque de intimidade e que mostra como o fenómeno do “Secret Story” continua a ultrapassar as paredes da casa, chegando até aos programas de entretenimento da estação.

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