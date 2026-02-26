Rita Almeida reage ao fim da relação com Marcelo Palma: «Quando se diz essa frase...»

O fim da relação entre Marcelo Palma e Rita Almeida foi oficialmente confirmado e o tema esteve em destaque no Dois às 10, onde foram revelados novos detalhes sobre a separação do ex-casal do Secret Story 8.

Confirmado o fim do namoro de Marcelo Palma e Rita Almeida, através de um comunicado enviado pelo ex-concorrente a Adriano Silva Martins, a rubrica ‘Conversas de Café’ do programa Dois às 10, desta quinta-feira, trouxe mais desenvolvimentos sobre o término da relação.

Em direto, Adriano Silva Martins começou por revelar que Rita Almeida optou por não prestar declarações: “não quer falar e está no seu direito“.

Já Cristina Ferreira acrescentou que a jovem deixou uma mensagem clara sobre o momento que atravessa: “Ela diz que tinha muito para dizer, mas que o silêncio é o melhor. Quando se diz essa frase...”, comentou a apresentadora, deixando no ar a ideia de que Rita tem muito a dizer.

Por sua vez, Adriano Silva Martins, que esteve em contacto direto com Marcelo Palma, confirmou que a rutura não apanhou todos de surpresa. “Havia rumores há muito tempo. E depois, o que é uma realidade é que o Marcelo contactou-me na segunda-feira e nós, na terça-feira, lemos um comunicado do Marcelo em que ele, muito elegantemente, põe um ponto final a esta história”, explicou.

Assim, depois de semanas de especulação, o fim da relação torna-se oficial, ainda que, para já, apenas uma das partes tenha decidido falar publicamente sobre o assunto.