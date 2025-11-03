Com ou sem Rui? Mariana revela com quem passou a primeira noite fora do «Secret Story»

Depois de ser expulsa do «Secret Story», Mariana esteve no «Dois às 10», onde revelou com quem passou a primeira noite fora da casa mais vigiada do país — e explicou como viveu a experiência no jogo.

A mais recente expulsa do «Secret Story», Mariana, esteve esta segunda-feira no programa «Dois às 10», da TVI, para falar sobre a sua saída do reality show e partilhar detalhes dos primeiros momentos fora da casa.

Dentro do jogo, Mariana manteve uma relação de amizade próxima com Rui, com quem partilhava um segredo: “Somos guardiães da Voz.” Curiosamente, a expulsão aconteceu precisamente no dia de aniversário de Rui, o que tornou a noite ainda mais emotiva para ambos.

Fora da casa, muitos se perguntavam se Mariana teria ido celebrar com Rui — mas a ex-concorrente esclareceu tudo. Não foi à festa e passou a noite com a família e os amigos, que a colocaram a par de tudo o que se passou cá fora.

Sobre o jogo, Mariana confessou que já esperava ser expulsa, mas descreveu a experiência de forma muito positiva.