«Que animais são esses?»: fora do «Secret Story», Mariana mostra-se incrédula com os colegas do reality show

  • Dois às 10
  • Hoje às 12:27

Fora da casa do «Secret Story», Mariana recordou um dos temas que mais a afetou durante a sua participação: as críticas por comer e o ambiente tenso à volta da comida. A ex-concorrente confessou ter ficado chocada com algumas atitudes dos colegas.

Depois de deixar o «Secret Story», Mariana tem revelado vários detalhes sobre a experiência dentro da casa mais vigiada do país. Desta vez, a ex-concorrente falou sobre um dos momentos que mais a marcou: as discussões e críticas em torno da comida“Afetava-me dizerem que eu comia muito, quando eles é que comiam mais”, começou por desabafar.

Mariana falou do facto dos colegas esconderem comida nas malas, algo que a surpreendeu: "Eu nunca vi isso na minha vida. Em São Miguel há gente carenciada e nunca vi nada assim. O que é isto?”, questionou.

A jovem admitiu que, por vezes, ficava incrédula com o que presenciava dentro da casa. “Eu dizia cá para mim: que animais são estes? Eu acredito que eles sejam assim no dia a dia”, afirmou, sem esconder a sua desilusão.

Apesar das críticas, Mariana sublinha que tentou manter-se fiel a si própria e que não forçou nenhuma personagem.

