Após sair do Desafio Final, Marisa Susana encontra grande desilusão: «Perdi tudo»

Marisa Susana marcou presença no programa "Dois às 10" para a primeira entrevista depois de ter conquistado o quarto lugar no "Secret Story – Desafio Final".

Durante a conversa com Cláudio Ramos, a ex-concorrente revelou que, ao regressar à vida cá fora, foi confrontada com uma situação inesperada: a desativação da sua conta de Instagram. «Perdi tudo... seguidores, comentários», lamentou, explicando que perdeu também os cerca de 30 mil seguidores que tinha acumulado na rede social.

Enquanto tenta recuperar a conta antiga, Marisa Susana aproveitou a entrevista para pedir aos fãs que a acompanhem no novo perfil criado nas redes sociais.

Já sobre a prestação no reality show, a ex-concorrente confessou que o resultado final não a surpreendeu. «Pensei sempre que fosse o quarto lugar», admitiu.

Marisa reconheceu ainda que os três finalistas que terminaram à sua frente partiam com uma vantagem. «Fui muito falada e fiz por isso, mas tenho noção que o Pedro Jorge, Leandro e mesmo João Ricardo tinham força», afirmou.

Apesar da desilusão com a perda da conta de Instagram, Marisa Susana mostrou-se satisfeita com o percurso que fez no "Secret Story – Desafio Final", garantindo que sai da experiência de consciência tranquila.