Fora do «Secret Story», Marisa Susana 'arrasa' Marisa: «Lá dentro, é uma cobra»

Mal saiu da casa, Marisa Susana foi confrontada com uma revelação que a deixou completamente surpreendida: Marisa e Pedro Jorge são um casal. A ex-concorrente, agora com acesso ao que se passou no exterior, não escondeu a opinião forte sobre o comportamento da colega dentro do jogo — e até recordou um episódio que a deixou desconfortável em relação ao próprio marido.

A expulsão de Marisa Susana abriu caminho a novas perceções e a esclarecimentos que, segundo a própria, só agora fazem sentido. E o primeiro choque foi imediato: a descoberta de que Marisa e Pedro Jorge estão numa relação.

Depois do impacto inicial, Marisa não teve reservas em partilhar aquilo que sempre sentiu dentro da casa — e o que pensa agora, já com outra perspetiva.

Marisa Susana fez questão de separar a pessoa do jogo, admitindo que a opinião que tem de Marisa não é igual dentro e fora do programa. “Acho que é muito boa pessoa cá fora. Lá dentro, uma cobra. Aquele jogo que ela tem… fazia o barulho e depois vinha ter comigo e ria-se.”

A ex-concorrente sempre mostrou dificuldade em confiar nas intenções de Marisa dentro da casa e acredita que tudo fazia parte de uma estratégia mais calculada do que parecia.

Segundo Marisa Susana, a atitude da colega era muitas vezes direcionada para provocar Pedro Jorge — ou, então, parte de um entendimento mútuo entre ambos:“Ela quer provocar o Pedro, ou faz parte do jogo deles.”

Agora que sabe que Marisa e Pedro Jorge são um casal, Marisa Susana recordou um dos momentos que mais a marcou no jogo: quando Marisa insinuou que o marido de Marisa Susana poderia ser agressivo fora da casa.

Esse episódio continua a incomodá-la — e a opinião mantém-se firme: “Se fosse para a televisão como um casal, não iria pôr o meu marido em xeque daquela maneira.”