Marisa Susana em lágrimas com o que descobriu depois de ser expulsa do «Secret Story»

Se a saída do Secret Story foi dura, o pós-gala foi um verdadeiro despertar para Marisa Susana. Em vez das críticas que temia, encontrou apoio, reconhecimento e até admiração — algo que sempre procurou e que, agora, finalmente sente que conquistou.

A saída de Marisa Susana do Secret Story foi vivida com emoção, mas o que mais abalou a ex-concorrente aconteceu já cá fora. Depois de semanas a acreditar que era vista como a “má” da casa, Marisa desfez-se em lágrimas ao descobrir o apoio massivo do público e dos comentadores.

A expulsão de Marisa Susana marcou uma das noites mais intensas desta edição do Secret Story. Antes de entrar no programa, a concorrente confessou que tinha um desejo antigo: ser reconhecida, algo que carrega desde a infância, por gostar de ser o “centro das atenções”.

Apesar desse espírito extrovertido, a saída acabou por ser emocionalmente dura. Marisa não conteve as lágrimas ao abandonar a casa, mas foi o que descobriu depois que a deixou verdadeiramente surpreendida — e profundamente tocada.

Já fora do jogo, Marisa Susana foi confrontada com uma realidade totalmente diferente daquela que percecionava enquanto concorrente.

“A minha vida teve altos e baixos e acho que nunca fui sucedida ao ponto de dizerem ‘ela fez bem’. E ontem, quando saí, e tudo o que tem vindo a aparecer… porque lá dentro eu era a má. E ver cá fora tanta gente a dizer que eu era a melhor é muito bom. É ser valorizada.”

A ex-concorrente assumiu que nunca se sentiu verdadeiramente reconhecida ao longo da vida e que esta reação do público a apanhou desprevenida — no melhor sentido.

Outro momento que a deixou particularmente emocionada foi ouvir os comentadores Bruna e Flávio Furtado do programa tecerem elogios ao seu percurso, algo que não esperava.

Após semanas dentro da casa a sentir-se julgada e incompreendida, Marisa admitiu que foi um alívio perceber que a opinião externa era muito mais positiva do que imaginava.