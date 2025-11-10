Nome da filha de Marisa Susana é invulgar e surpreendeu Cristina Ferreira. Nós já descobrimos o significado

Na gala do Secret Story, a concorrente Marisa Susana surpreendeu Cristina Ferreira ao revelar o nome invulgar da filha.

A gala deste domingo, dia 9, de “Secret Story – A Casa dos Segredos” ficou marcada por um momento inesperado que apanhou Cristina Ferreira completamente de surpresa.

Durante o confessionário, Marisa Susana partilhou o espaço com Marisa, e no final quis enviar alguns beijinhos à família — incluindo à filha. Foi nesse instante que acabou por revelar o nome da menina: Cataleia.

Ao ouvir o nome invulgar, Cristina Ferreira não conteve a reação em direto: “A sua filha chama-se Cataleia?! Só agora é que soube!”

Entre risos e curiosidade, a apresentadora quis saber mais sobre a origem do nome, e Marisa Susana acabou por esclarecer o significado especial por trás da escolha: “A inspiração veio de uma planta chamada Cataleia.”

O momento não passou despercebido aos espectadores, que rapidamente comentaram nas redes sociais o nome original e simbólico da filha da concorrente.