Bruna Gomes 'indignada' com reação de Rui quando soube que Pedro Jorge e Marisa são casados

  • Dois às 10
  • Hoje às 09:46

Rui foi o concorrente expulso este domingo, dia 26, de “Secret Story – Casa dos Segredos”. Minutos após deixar a casa mais vigiada do país, o ex-participante viveu um momento surpreendente ao descobrir um dos segredos mais bem guardados da temporada.

A noite de gala deste domingo em “Secret Story – Casa dos Segredos” ficou marcada pela expulsão de Rui, que reuniu a menor percentagem de votos do público e abandonou a competição apresentada por Cristina Ferreira.

Logo após sair da casa, Rui foi confrontado com algumas revelações sobre os antigos colegas — e uma delas deixou-o completamente sem palavras. Foi Cristina Ferreira quem revelou o grande segredo da edição: Pedro Jorge e Marisa são, afinal, casados.

A reação de Rui foi imediata e surpreendente. O ex-concorrente arregalou os olhos de espanto, sem conseguir disfarçar a surpresa. No estúdio, o momento gerou risos e comentários, especialmente por parte de Bruna Gomes, comentadora residente da gala.

Bruna, que já tinha analisado a postura do jovem durante o programa, destacou a postura muito rígida e pouco dinâmica dentro da casa. Esperava que isso mudasse quando soubesse o grande segredo… mas parece que pouco mudou.

Enquanto Rui ainda processava a revelação — e de costas para Bruna —, a influenciadora reagiu em tom divertido e “indignado”: “Eu desisto, Cristina!”

Perante a cena, Cristina Ferreira não conteve o riso e rematou: “Tu não viste a cara, Bruna! Ele abriu os olhos como não abriu até hoje.”

O momento tornou-se um dos mais comentados da gala, misturando surpresa, humor e a típica energia que marca as noites de expulsão do reality show da TVI.

Temas: Secret Story Marisa Pedro Jorge Rui Bruna Gomes

