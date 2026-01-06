Cristina Ferreira revela o que Marisa lhe disse fora das câmaras. Esta foi a revelação que poucos esperavam

  • Dois às 10
  • Há 3h e 25min

Cristina Ferreira expõe uma confidência feita por Marisa longe das câmaras, que ajuda a perceber porque é que Liliana mudou de postura na reta final do Secret Story e se aproximou de todos.

Durante a conversa no Dois às 10, Cristina Ferreira partilhou uma confidência feita por Marisa Pires longe das câmaras, que ajuda a explicar a mudança de atitude da empresária em relação a Liliana Oliveira.

Marisa contou que ainda não conseguiu falar com todos os ex-colegas, mas sente que algumas amizades vão manter-se fora da casa. No caso de Liliana, apesar dos conflitos, a perceção mudou na última semana do jogo.

Foi então que Cristina revelou o que Marisa lhe disse em privado: “Tu disseste-me aqui em off que a Liliana já era amiga de toda a gente, porque para ela o jogo tinha acabado”.

Confrontada com a afirmação, Marisa confirmou e explicou melhor: “Sim, ela própria encarou uma personagem e sempre disse cá fora que era uma menina bondosa”.

A conversa terminou num tom de distensão, com Cristina a provocar: “Então estão capazes de ser amigas não tarda”, ao que Marisa respondeu de forma aberta, deixando claro que o jogo ficou para trás — e que, cá fora, há espaço para recomeços e reconciliações.

Temas: Secret Story Marisa Dois às 10 Liliana

