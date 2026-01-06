Fora do Secret Story, Marisa desaba em lágrimas após atitude do pai de Pedro Jorge

Marisa Pires emocionou-se ao recordar o apoio inesperado da família enquanto esteve no Secret Story, ao perceber que o sogro assumiu a loja do casal sem hesitar, permitindo que vivessem a experiência até ao fim.

Marisa Pires e Pedro Jorge foram um dos casais mais marcantes da nona edição do Secret Story. O vencedor do reality show e a companheira conseguiram chegar juntos até ao fim da experiência, mas deixaram cá fora uma realidade que ficou em suspenso, nomeadamente a loja que ambos geriam antes de entrarem na casa mais vigiada do país.

Na primeira entrevista após o fim do programa, no Dois às 10, Marisa foi surpreendida por um momento particularmente emotivo. Durante a conversa, viu imagens do sogro a falar sobre si e sobre a forma como assumiu, sem hesitar, a responsabilidade de manter a loja a funcionar durante a ausência do casal.

Visivelmente emocionada, Marisa explicou que nunca imaginou a dimensão que a participação no programa viria a ter. “Quando nós pensamos entrar, nunca pensamos que tivesse a dimensão que teve. Nós pensámos que ao fim de duas semanas estávamos cá fora”, começou por recordar.

A empresária confessou ainda que a saída repentina acabou por deixar tudo em aberto. “Nem deixámos a loja pronta, até dissemos que íamos fechar”, revelou, acrescentando que foi o sogro quem tomou a iniciativa de assumir o espaço, sem sequer ser pedido.

“O meu sogro, sem dizermos nada, prontificou-se logo para ficar lá. O bom coração dele não pensou duas vezes”, disse Marisa, com a voz embargada, sublinhando o apoio incondicional da família num dos momentos mais exigentes das suas vidas.

O gesto acabou por reforçar a importância do suporte familiar fora da casa, enquanto o casal vivia intensamente o desafio que os levou até à final do Secret Story 9.