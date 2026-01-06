Marisa revela, finalmente, o motivo dos ciúmes em relação a Liliana: «Nunca disse porquê»

  • Dois às 10
  • Há 3h e 35min

Marisa quebra o silêncio e admite que sentiu ciúmes de Liliana dentro da casa do Secret Story 9, revelando finalmente o momento exato que despertou esse receio e que nunca tinha explicado publicamente.

Apesar de ter mantido uma postura tranquila dentro da casa do Secret Story 9 até ao segredo ser revelado, Marisa Pires confessou que houve momentos em que sentiu ciúmes de Liliana Oliveira. A revelação foi feita no Dois às 10, durante a primeira entrevista após o fim do reality show.

A companheira de Pedro Jorge explicou que esses sentimentos surgiram numa fase muito concreta do jogo. “Tive [ciúmes]. Mas nunca disse porquê”, começou por admitir, antes de esclarecer o que a inquietou.

Segundo Marisa, tudo mudou quando Liliana comparou Pedro ao ex-namorado. “Foi a partir do momento em que ela disse que o Pedro era parecido ao ex-namorado. Então pensei que, a qualquer momento, ela pudesse apaixonar-se pelo Pedro”, confessou, sem rodeios.

Apesar desse receio, Marisa garantiu que optou por guardar o sentimento para si e não criar conflitos desnecessários. Com o distanciamento do jogo, olha agora para a situação com mais clareza e serenidade, admitindo que muitas emoções foram potenciadas pelo desgaste e pressão da reta final.

Temas: Secret Story Marisa Dois às 10 Pedro Jorge Liliana

