Autora da canção dedicada a Maycon Douglas tem ligação especial ao jovem que perdeu a vida no mar da Nazaré

As redes sociais estão a emocionar-se com a canção dedicada a Maycon Douglas, ex-concorrente do Secret Story que perdeu a vida no mar da Nazaré.

Uma canção criada em homenagem a Maycon Douglas está a emocionar milhares de pessoas nas redes sociais. A música, interpretada por Nufla, foi escrita especialmente para recordar o ex-concorrente do “Secret Story 8” e tornou-se pública depois de Renata Reis a ter partilhado, na manhã desta sexta-feira, 9 de janeiro, quebrando o silêncio após a confirmação da morte do jovem.

A também ex-concorrente do reality show recorreu aos stories do Instagram para divulgar a canção, acompanhando-a com uma fotografia tocante de ambos. A letra, carregada de dor e saudade, rapidamente tocou quem a ouviu, tornando-se um verdadeiro tributo à memória de Maycon Douglas.

Entre os versos mais marcantes, ouve-se: «Não consigo acreditar na tua ida. Só quero acreditar que é mentira. Acorda-me deste pesadelo, tira-me deste relento.»

A música evoca ainda os laços familiares e os locais que marcaram a vida do jovem, numa mensagem de amor que permanece para lá da despedida: «Mãe, rapazes e Nazaré, o nosso amor por ti sempre irá ficar de pé.»

Ao longo da canção, a voz de Nufla pede sinais, sonhos e presença, numa tentativa de manter vivo quem partiu demasiado cedo:«Visita-me em sonhos, nem que seja só por um sinal. Faz-me sentir que a tua presença ainda é real.»

O tema termina com uma nota de despedida serena, mas profundamente emotiva: «O paraíso recebe a tua vida. Mãe, rapazes e Nazaré, o nosso amor por ti sempre ficará de pé.»

A partilha de Renata Reis foi recebida com inúmeras reações de carinho e comoção, transformando a canção num símbolo coletivo de luto, homenagem e memória a Maycon Douglas.

