Cláudio Ramos trocou mensagens com a namorada de Maycon Douglas: «Eu acho que ela...»

  • Dois às 10
  Há 3h e 7min

Durante as Conversas de Café no «Dois às 10», Cláudio Ramos e Cristina Ferreira introduziram o tema das mais recentes declarações de Raquel Coelho, namorada de Maycon Douglas.

A entrevista de Raquel Coelho à revista TV7 Dias esteve em destaque na rubrica social do Dois às 10. Cláudio Ramos começou por revelar que trocou algumas mensagens privadas com Raquel e confessou sentir que esta carrega uma mágoa profunda pela forma como foi tratada publicamente. Na sua opinião, a namorada do ex-concorrente do Secret Story sentiu-se desvalorizada e colocada num plano secundário, como se não fosse reconhecida enquanto companheira de Maycon, recordando que o DJ sempre foi associado a Renata Reis, também ex-concorrente do reality show.: “Eu acho que ela tem uma mágoazinha. Eu troquei umas mensagens com ela há uns tempos, mas poucas também e acho que ela tem uma mágoa das pessoas não olharem para ela como a namorada do Maycon. Exatamente. É como se ela tivesse sido uma segunda figura”.

Cinha Jardim procurou enquadrar essa perceção, recordando que o namoro era relativamente recente e menos exposto mediaticamente do que relações anteriores do artista. Ainda assim, sublinhou que existiam planos de futuro e uma relação séria, apesar de pouco visível para o público.

A conversa alargou-se à saúde mental e à dificuldade de reconhecer sinais de rutura em quem sofre em silêncio. Luísa Castel-Branco destacou que, muitas vezes, nem as pessoas mais próximas conseguem perceber quando alguém atinge o limite. Adriano Silva Martins reforçou essa ideia, lembrando que os problemas de Maycon eram anteriores a qualquer conflito pontual e que nem amigos, nem familiares, nem companheiras devem carregar esse peso.

 

Temas: Secret Story Maycon Douglas Claudio ramos Dois às 10 Raquel Coelho

