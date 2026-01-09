Em momento de grande dor, Renata Reis recorre a ex-concorrente do Secret Story para homenagear Maycon Douglas

  • Dois às 10
  • Hoje às 10:31

Renata Reis, ex-namorada de Maycon Douglas, recorreu às redes sociais para homenagear o ex-concorrente do Secret Story.

Renata Reis quebrou o silêncio após a confirmação da morte de Maycon Douglas, recorrendo às redes sociais para uma homenagem marcada pela discrição e pela emoção.

A antiga concorrente de Secret Story – Casa dos Segredos 8 partilhou uma imagem onde surge ao lado de Maycon, evitando longos textos ou declarações públicas. Em vez disso, escolheu uma forma simbólica de expressar a dor que atravessa: a música.

A canção escolhida é interpretada por Flávia Monteiro, conhecida como Nufla, também ex-concorrente da mesma edição do reality show da TVI. A letra do tema reflete incredulidade e sofrimento perante a perda, começando com versos que não passaram despercebidos a quem acompanhou a publicação: “Não consigo acreditar na tua ida. Só quero acreditar que é mentira. Acorda-me deste pesadelo”.

A opção de Renata por recorrer a uma voz ligada ao mesmo percurso televisivo reforçou o impacto da homenagem, sendo entendida por muitos seguidores como uma despedida silenciosa, mas profundamente sentida.

Recorde-se que Renata Reis esteve muito ativa nos primeiros dias após o desaparecimento de Maycon Douglas, partilhando apelos e informações na tentativa de ajudar nas buscas. Agora, perante o desfecho trágico, a jovem optou por uma reação contida, deixando que a música transmitisse aquilo que as palavras já não conseguem.

Temas: Secret Story Maycon Douglas Renata Reis

