Longe de Portugal, Cristina Ferreira reage à morte de Maycon Douglas

Cristina Ferreira está a meio de uma viagem de férias quando reagiu à notícia que marcou o dia. A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI deixou uma reação discreta, mas carregada de significado, nas redes sociais, após a confirmação da morte de Maycon Douglas.

A informação, que muitos temiam, foi confirmada esta quarta-feira, dia 7, pela CNN Portugal. O corpo encontrado na Praia da Nazaré pertence a Maycon Douglas, ex-concorrente da oitava edição do Secret Story – Casa dos Segredos.

O jovem DJ, de 25 anos, encontrava-se desaparecido desde as 05h00 da manhã de 31 de dezembro. Durante vários dias, família, amigos e fãs mantiveram a esperança, enquanto decorriam buscas intensas. O caso ganhou contornos ainda mais preocupantes quando o automóvel de Maycon foi encontrado submerso no mar da Nazaré, levantando suspeitas quanto a um possível desfecho trágico, agora confirmado.

Perante a notícia, Cristina Ferreira reagiu de forma contida, mas sentida. Na publicação da TVI que dava conta da morte do ex-concorrente, a apresentadora deixou apenas um emoji «🥲», gesto simples que refletiu o choque e a tristeza do momento. Já na página oficial do Secret Story (@sstvi), Cristina Ferreira escreveu: «É este sorriso que fica», acompanhando a mensagem com uma imagem de Maycon Douglas, numa homenagem marcada pela emoção.

A morte do antigo participante do reality show gerou uma onda de consternação nas redes sociais, com inúmeras mensagens de pesar de colegas, figuras públicas e seguidores que acompanharam o seu percurso televisivo.

As circunstâncias da morte de Maycon Douglas continuam sob investigação pelas autoridades. Até ao momento, não foram divulgados mais detalhes oficiais sobre o caso.