«Pode ter sido assassinado»: morte de Maycon Douglas é notícia na imprensa internacional

  • Dois às 10
  • Ontem às 16:51

A morte de Maycon Douglas continua a levantar dúvidas e a ganhar destaque além-fronteiras. Esta sexta-feira, a imprensa internacional deu destaque ao caso do ex-concorrente do «Secret Story 8».

O caso de Maycon Douglas continua a gerar impacto e já está a ultrapassar fronteiras. A morte do ex-concorrente do «Secret Story 8» está a ser noticiada pela imprensa internacional, com alguns meios a referirem que a tragédia estará a ser investigada como crime.

Nesta sexta-feira, o jornal britânico The Sun deu destaque ao caso, referindo que a polícia está a investigar todas as hipóteses, incluindo a de homicídio

Também a imprensa brasileira, do país natal do jovem, não passou ao lado do caso. O site da Globo relatou que o "homem que tirou o corpo do mar e chamou as autoridades foi o pescador Antonio Silva", citando a imprensa portuguesa para explicar que Maycon foi identificado "pelas tatuagens".

A Billboard Brasil, edição nacional da conhecida publicação norte-americana dedicada ao universo da música, optou por uma abordagem mais biográfica, destacando o percurso profissional de Maycon. “Quem foi Maycon Douglas? DJ brasileiro construiu carreira em Portugal” é o título do artigo que recorda a vida e o trajeto do jovem artista.

O tema esteve igualmente em evidência no portal Veja, que incluiu a morte de Maycon entre os assuntos do momento. “O que já se sabe sobre a morte do DJ brasileiro Maycon Douglas, encontrado numa praia em Portugal” foi o destaque dado pela publicação ao caso.

Tal como tem sido referido em Portugal, também a imprensa internacional destaca que familiares e amigos afastam a hipótese de suicídio, descrevendo Maycon Douglas como alguém com projetos futuros e planos profissionais bem definidos. 

Enquanto decorrem as diligências, aguardam-se os resultados da autópsia e dos exames toxicológicos, que poderão ser determinantes para esclarecer as causas da morte. Até lá, o caso de Maycon Douglas continua envolto em mistério, com atenção mediática crescente dentro e fora de Portugal.

Temas: Secret Story Maycon Douglas Nazaré

