Maycon Douglas: o último grande gesto de amizade de um ex-concorrente do «Secret Story» que está a emocionar os fãs

Num momento marcado pela dor e pela consternação, um gesto de amizade ganhou especial destaque e está a comover quem acompanhou a história de Maycon Douglas.

Já é conhecido quem está a tratar das cerimónias fúnebres de Maycon Douglas, ex-concorrente do «Secret Story 8», cuja morte continua a chocar o País.

Após dias de angústia, buscas intensas e inúmeras especulações, confirmou-se que o corpo encontrado numa praia da Nazaré pertence ao jovem DJ. Perante a tragédia, um gesto em particular está a comover fãs e antigos colegas do reality show da TVI.

Marcelo Palma, um dos melhores amigos de Maycon Douglas e também ex-concorrente do «Secret Story», assumiu a responsabilidade de tratar das cerimónias fúnebres do amigo. Recorde-se que Marcelo Palma é proprietário de uma agência funerária, tendo colocado a sua estrutura profissional ao serviço da família neste momento de profunda dor.

Nas redes sociais, o gesto não passou despercebido. Através dos stories do Instagram, Marcelo Palma partilhou uma publicação da Agência Funerária Velhinho, onde são apresentadas condolências à família de Maycon Douglas, informando ainda que os detalhes sobre as cerimónias fúnebres serão divulgados posteriormente.

"Neste momento de dor, enviamos as nossas condolências e um abraço solidário a todos os familiares e amigos. Partilharemos aqui, em breve, todas as informações relativas às cerimónias fúnebres, para quem quiser prestar a sua última homenagem"

Este último gesto de amizade, feito em silêncio e longe de qualquer protagonismo, tem sido visto como uma forma de homenagem e de despedida marcada pelo respeito, pela lealdade e pelo vínculo que unia os dois.