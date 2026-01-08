Namorada de Maycon Douglas mostra-se pela primeira vez após a morte do jovem: «Dava tudo para ter-te parado a tempo»

Maycon Douglas tinha reencontrado o amor pouco tempo antes de desaparecer e de ser encontrado sem vida.

A namorada de Maycon Douglas reagiu publicamente à morte do jovem DJ, recorrendo às redes sociais para deixar uma sentida homenagem que rapidamente emocionou seguidores e amigos do ex-concorrente do Secret Story 8.

Raquel Coelho partilhou pela primeira vez um conjunto de fotografias e vídeos ao lado de Maycon Douglas, assumindo a relação, e começou por falar da dor profunda que está a viver: “Saudade. Não há sentimento mais forte na minha experiência. Um vazio que não cabe no peito e que, faça o que fizer, esteja com quem estiver, não me larga”, escreveu, descrevendo a dificuldade em lidar com a perda. “Tenho momentos em que é minha companheira, outros em que não consigo respirar. Ainda estou a tentar perceber a melhor forma de lidar com ela”, confessou.

Num desabafo carregado de emoção, a jovem assumiu o desejo de poder voltar atrás no tempo: “Dava tudo para te poder ter de volta, tudo. Para voltar atrás e ter-te parado a tempo. Para sentir um abraço teu, para nos rirmos às gargalhadas os dois como só nós sabíamos”. Raquel Coelho destacou ainda a falta que sente do sorriso do namorado: “Que saudades que tenho desse teu sorriso. Não faz sentido sem ele”.

A namorada de Maycon Douglas recordou também o impacto que o jovem teve na sua vida, sublinhando o amor que os unia: “Apareceste na minha vida sem eu estar à espera, e não sabes o que eu agradeço que tenhas aparecido. Fizeste-me voltar a acreditar que é possível encontrar pessoas boas e que é possível amar e ter reciprocidade nesse amor”.

A mensagem terminou com uma declaração que tocou quem a leu: “Vais estar para sempre comigo e em mim levo-te para todo o lado, infelizmente não da forma que idealizei, mas da forma que a vida quis. Amo-te”.

Recorde-se que a CNN Portugal confirmou que o corpo que deu à costa esta quarta-feira, dia 7, na Praia do Sul, na Nazaré, pertence a Maycon Douglas, que estava desaparecido desde o dia 31 de dezembro.